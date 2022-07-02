انت الان تتابع خبر مفاجأة من العيار الثقيل.. الأهلي يتفاوض مع نجم الزمالك وصدمة كبرى للجمهور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد الأزمة القائمة داخل جدران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بسبب طارق حامد نجم الفريق الذي سافر لمدة أسبوعين من أجل العلاج التأهيلي، ليتغيب عن الفريق لمدة خمسون يوما بدون اذن، وقرار المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتغريم اللاعب وعدم التجديد له نهائيا، فجر اليوم الإعلامي مهيب عبدالهادي مفاجأة بشأن اللاعب.

وكتب مهيب عبدالهادي على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : مفاجأة الموسم.. الأهلي يتفاوض مع طارق حامد”.

الأهلي يتفاوض مع طارق حامد

وفى وقت سابق تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بخصوص ملف الراحلين فقال: ” كل ما كنا نريده هو وضع خط فاصل حتى لا نعود ونتحدث من جديد، كنا لا نريد أن نستمر طوال الموسم نتحدث بشأن تجديد اللاعبين، كل ما هو مطلوب من لاعبي الفريق هو حسم موقفهم سواء بالتجديد أو بالرحيل، وفى كلا الحالات سواء بالرحيل أو بالاستمرار مع الفريق، هو لم يؤثر على لعب اللاعب أو فلوسه أو احترامنا لهم، ولكنه سيؤثر على تحضيراتنا للمستقبل”.

وتطرق امير حينها للحديث عن طارق حامد: ” لا يوجد مشكلة فى أن اللاعب «يشوف مصلحته»، ولكن نريد النظام، عندما تحدثنا كان بنيه رفع ضغط الإعلام والجمهور من على اللاعب، المستشار مرتضى تحدث مع طارق وأخبره ان كان يريد الرحيل ولكن المشكلة كانت فقط فى التأخير فى حسم القرار”.