الآن NOW.. الأهلي وبتروجيت اليوم يلا شوت Al ahly| مباراة الأهلي وبتروجيت كورة مباشر يلا شوت || متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي وبتروجيت يلا شوت

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رياض - احمد صلاح - بث مباشر الأهلي وبتروجيت اليوم يلا شوت Al ahly Yalla shoot، نقدم لحضراتكم من خلال موقعنا المتميز دوت الخليج البث المباشر لمباراة الأهلي وبتروجيت اليوم في نصف نهائي كأس مصر حيث يستعد ملعب ستاد القاهرة الدولي لاستضافة قمة اليوم بث مباشر بين الأهلي وبتروجيت في مباراة لا تحتمل القسمة على اثنين، ويدخل الأهلي مباراة اليوم بث مباشر أمام بتروجيت قادماً من هزيمة قاسية أمام سموحة في الدوري العام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما يلعب بتروجيت في بطولة دوري الدرجة الثانية وتعتبر تلك المباراة هي ضمن مباريات كأس مصر 2021 والذي يعود إلي العام الماضي وبعيداً تماماً عن بطولة الكأس للموسم الحالي حيث نجح الزمالك في الوصول إلى نهائي البطولة وينتظر الفائز من مواجهة اليوم بث مباشر بين الأهلي وبتروجيت، وتنتظر كل جماهير المارد الأحمر ردة الفعل القوية من جانب لاعبي فريقها بعد الخسارة في المباراة الماضية كثاني خسارات الموسم، وما يجعل الجماهير تقلق من مباراة اليوم هو أن تلك المباريات يتم حسمها في التفاصيل الصغيرة واستغلال الفرص وذلك ما عاني منه لاعبي الأهلي أمام سموحة، بث مباشر الأهلي وبتروجيت يلا شوت.

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مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت بث مباشر يلا شوت، ويدخل فريق الأهلي مباراة اليوم بث مباشر أمام بتروجيت لأول مرة بالقيادة الفنية الجديدة للجهاز الفني البرتغالي بقيادة ريكاردو سواريش الذي وصل إلي الأهلي بالأمس ويحاول في إثبات ذاته من أول المباريات والتي تصل بالاهلي إلي نهائي كأس مصر في مواجهة الزمالك، وعاد إلي الأهلي أهم لاعبيه الذي كانو يعانون من حالة إصابة أبرزهم لاعب خط الدفاع محمد عبد المنعم ومحمود متولي وعمرو السولية في خط الوسط، حيث يعتمد المدير الفني الجديد علي السهل الممتنع وتمرير الكرة السلس وذلك ما ظهر في أول مران للأحمر، بث مباشر الأهلي وبتروجيت يلا شوت.

مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت بث مباشر يلا شوت

بث مباشر الأهلي وبتروجيت يلا شوت، ويتواجد الأهلي في المركز الثالث من ترتيب الجدول المصري برصيد نقاط 44 جمعهم من خلال 20 مواجهة ماضية محققاً الفوز خلال 13 مباراة والتعادل في خمسة مباريات، بينما نال الأهلي من الهزائم في الموسم الحالي خلال مواجهتين، ويتواجد الزمالك في المركز الأول من ترتيب الجدول بعدد نقاط 51 جمعهم من خلال 23 جولة ماضية ويتواجد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 49 من خلال 23 مباراة أيضاً، بث مباشر الأهلي وبتروجيت يلا شوت.

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بث مباشر الأهلي، وأعلن سورايش عن قائمة فريقه لمواجهة اليوم أمام بتروجيت والتي شهدت غياب الثنائي محمود متولي وأحمد نبيل كوكا لأسباب فنية حيث جاءت القائمة كالآتي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير،في الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد ومحمد هاني ،في وسط الملعب: حمدي فتحي ووليد سليمان وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وزياد طارق،في الهجوم: حسام حسن ومحمد شريف وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر.

بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت يلا شوت

بث مباشر ماتش الأهلي وبتروجيت يلا شوت، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة on time sports HD 1 حيث أنها الناقل الحصري الوحيد لمباريات الدوري المصري في الوطن العربي وتبدأ المباراة في تمام الساعة:

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

7:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT

بث مباشر الأهلي وبتروجيت يلا شوت

مشاهدة مباراة الأهلي وبتروجيت يلا شوت، قدمنا إليكم كافة التفاصيل الخاصة بمباراة الأهلي وبتروجيت بث مباشر ونعرض معكم من خلال موقعنا المتميز دوت الخليج البث المباشر لكافة مباريات اليوم السبت في كافة البطولات المحلية والعالمية وأبرزها مباراة الأهلي وبتروجيت يلا شوت.

اختتم الأهلي آخر مران له في صباح اليوم السبت بقيادة فنية من ريكاردو سواريش في ملعب التتش ويتوجه لاعبي الأهلي إلي استاد القاهرة الدولي قبل إنطلاق فعاليات الشوط الأول من المباراة بدقائق قليلة جداً، ترقبوا معنا.

بث مباشر الأهلي وبتروجيت

ويغيب عن الفريق اللاعب المغربي بدر بانون بقرار فني من ريكاردو سواريش حيث هناك أقاويل تشير برحيل اللاعب إلي نادي قطر، بينما يغيب بيرسي تاو بسبب الإصابة حيث أنه تم حقنة ببلازما ليتم تسريع عملية شفاء العضلة.

من المتوقع أن يدخل النادي الأهلي بتشكيل مكون من الآتي: حراسة المرمى: محمد الشناوي،في خط الدفاع: على معلول- ياسر إبراهيم- رامي ربيعة- محمد هاني،في خط الوسط: أليو ديانج -عمرو السولية -محمد مجدي أفشة،في خط الهجوم: طاهر محمد -محمد شريف -حسين الشحات.