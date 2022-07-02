مدرب المنتخب السابق يخرج عن صمته ويكشف حقيقة تحريض المدربين ضد مصر

قائلا هل تعتقدون ان حياتي فارغة ولا امتلك اي شئ للقيام به انتشرت في الآونة الأخيرة أنباء عن اقتراب المدرب باولو سوزا من تدريب المنتخب المصري ، ثم تراجع المدرب البرتغالي عن قبول المنصب لأسباب خاصة به ، وكانت تلك الأسباب وراء الا تهام لمواطنه مدرب المنتخب السابق لمنتخب المصري كارلوس كيروش ، لتحريضه على رفض تدريب الفراعنة وجاء رد فعل المدرب باولو سوزا بعد أيام من ظهور خلاف بين الاتحاد المصري لكرة القدم والمدرب السابق للمنتخب المصري كارلوس كيروش بشأن الغرامة الاقتصادية التي فرضها عليه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

بسبب غيابه عن المؤتمر الصحفي للمباراة التي أقيمت بين مصر والمغرب وفي أمم إفريقيا ، تابع كيروش تصريحاته قائلاً ، بخصوص علاقتي بالاتحاد المصري لكرة القدم ، الشيء الوحيد الذي يحدث هو أنهم يحاولون عدم دفع مستحقاتي المالية لهم وأرسل المدرب السابق كارلوس كيروش خطاب إلى اتحاد الكرة قبل أيام قليلة.

وذلك من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة التي تعتبرها الجبلاية غير مستحقة الدفع وذلك من اجل تحميله مسؤولية عدم حضور المؤتمر الصحفي وأضاف المدرب البرتغالي كارلوس كيروش انهم يسيئون استخدام السلطة من اجل أخذ أموالي بالقوة والعنف وليس بالأمانة وغير ذلك فهذا ليس جزء من عملي.