انت الان تتابع خبر تقدروا تحاسبوني من ماتش بيتروجيت ..تصريح ناري من مدرب الأهلي الجديد ومباراة الأهلي اليوم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأ المدير الفني الجديد “للقلعة الحمراء” النادي الأهلي المصري تدريباته وتوجيهاته بدايةً من اليوم الأول التي وطأت به قدميه إلى ستاد التتش بالجزيرة، حيث أنه سرعان ما تأقلم على الوضع وتداخل مع اللاعبين حتى يصل إلى مراده وهو تطوير اداء وشكل اللاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

تصريح ذو حدين:

صرح المدير الفني الجديد للنادي الأهلي المصري “ريكاردو سواريز” في المؤتمر الصحفي الذي انعقد ليلة أمس أنه المسؤول الأول عن النتائج والمباريات التي سيخوضها المارد الأحمر بداية من مباراة بتروجيت الموافق موعدها اليوم 2-7-2022، ويعد هذا التصريح تصريح يحمل الجراءة والثقة بالنفس حيث أنه من المتعارف عليه مشاهدة أداء المدربين لأكثر من 7 مباريات أولاً ومن ثم تحميلهم المسئولية الكاملة بالرغم من ذلك فقد كلف نفسه مسئولية كبيرة محتملة النجاح أو الخطأ.

مباراة مصيرية للمدير الفني الجديد:

بالرغم من انها المباراة الأولى للمدير الفني الجديد بالنادي الأهلى “ريكاردو سواريز” إلا انها تعد مباراة مصيرية قد تزيد من ثقته او تسبب له بعض الاضطرابات في بداية مسيرته هذا وبعد تصريحه بالأمس السابق ذكره، مباراة اليوم بين النادي الأهلي ونادي بتروجيت المحدد موعدها في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر هي مباراة نصف نهائي كأس مصر المؤجل لعام 2021 والفائز من المباراة سيصعد إلى النهائي لمقابلة “المارد الأبيض” نادي الزمالك المصري.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي:

من المعروف للمدير الفني الجديد أن طريقة لعبه تعتمد على خطة 4-3-3 بالإضافة لعودة بعض اللاعبين من الإصابة فمن المتوقع ان يكون التشكيل كالتالي: