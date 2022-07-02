انت الان تتابع خبر."افرحوا".. الزمالك يقترب من التعاقد مع سفاح الدوري المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من التعاقد مع سفاح الدوري المصري وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في يوليو من أجل دعم صفوف الفريق في الفترة القادمة خاصة ان القلعة البيضاء ينافس بشدة على لقب الدوري المحلى بالمنافسة مع الأهلى وبيراميدز.

الزمالك يقترب من التعاقد مع سفاح الدوري المصري

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن أشارت بعض المصادر داخل نادي الزمالك أن إدارة القلعة البيضاء قد دخلوا بالفعل في مفاوضات جادة مع مهاجم فريق غزل المحلة من خلال إمام عاشور لاعب الزمالك وغزل المحلة السابق، من أجل إقناع اللاعب عبده يحيي من التوقيع مع فريق الزمالك خاصة أن اللاعب كان قريب للغاية من التوقيع لنادي فيوتشر.

وكان فريق الزمالك قد تواصلوا مع عبده يحيي الأسبوع المنصرم وحصلوا على توقيع اللاعب في الجلسة التي جمعت بين أمير مرتضى منصور مدير التعاقدات بالنادي ووكيل اللاعب في مقر الفريق الأبيض.

ومن المُنتظر أن يعُلن فريق الزمالك عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة في حالة الوصول إلى عرض مالى كبير يوافق عليه فريق غزل المحلة، من أجل الاستغناء عن اللاعب في الفترة القادمة.

وقرر المدرب البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضرورة التعاقد مع عبده يحيي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية خاصة أن عدد كبير من لاعبي الزمالك اقتربوا من الرحيل أبرزهم أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ورزاق سيسيه وحمزه المثلوثي وعدد كبير من لاعبي القلعة البيضاء