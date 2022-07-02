الآن LIVÉ.. بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت يلا شوت Yalla Shoot | مباراة الاهلي بث مباشر | اتفرج مباراة الاهلي ضد بتروجيت بث مباشر اليوم 2-7-2022 يلا شوت

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رياض - احمد صلاح - مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر، نقدم لكم اليوم من خلال موقع دوت الخليج البث المباشر لمباراة النادي الأهلي ونظيره نادي بتروجيت الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية حالياً، ويخوض الفريقين هذه المباراة في مباراة دور نصف النهائي ضمن منافسات بطولة كأس مصر للموسم الماضي 2020-2021، وتعد هذه المواجهة هي أبرز مباريات اليوم السبت 2 يوليو 2022، ويمكنكم متابعة أهم المباريات من خلال موقع كورة في العارضة والذي يقدم لكم مشاهدة المباريات بشكل مجاني وبدون تقطيع، الاهلي وبتروجت بث مباشر.

مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر

مشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر، يلعب نادي بتروجيت حالياً في دوري الدرجة الثانية مجموعة القاهرة، ويحتل نادي بتروجيت المركز الثالث برصيد 26 نقطة خلف نادي زد المتصدر بثلاثين نقطة، ونادي الداخلية صاحب المركز الثاني برصيد تسعة وعشرون نقطة والذي حسم صعوده إلى الدوري الممتاز للموسم القادم 2022-2023، ويمتلك نادي بتروجيت بعض اللاعبين المميزين والقادرين على تشكيل خطورة على مرمى النادي الأهلي في مباراة اليوم، وتأهل نادي الزمالك إلى نهائي الكأس وينتظر الفائز من هذه المواجهة لمقابلته في نهائي البطولة، مباراة الأهلي بث مباشر.

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مشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر

الاهلي وبتروجيت بث مباشر يلا شوت، يخوض النادي الأهلي هذه المباراة بعدما خسر في المباراة الاخيرة امام نادي سموحة بثلاثة اهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة والعشرون من الدوري المصري، كما انه يأمل في العودة إلى صدارة الدوري المصري وتحقيق اللقب هذا الموسم، وهذه المباراة هي اول مباراة تحت قيادة المدرب الجديد البرتغالي ريكاردو سواريش والذي وصل إلى القاهرة في الأيام الأخيرة من أجل تولي مهمة تدريب الأهلي، وتحدث في المؤتمر الصحفي الأخير أنه يأمل بتحقيق كل البطولات مع النادي الأهلي، وأكد بأهمية الفوز بلقبي الكأس والدوري المصري لهذا العام، الاهلي ضد بتروجيت بث مباشر.

الاهلي وبتروجيت بث مباشر يلا شوت

بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت، وتأهل نادي بتروجيت إلى نصف النهائي بعدما قدم مستوى مميز في طوال هذه البطولة حيث تفوق الفريق البترولي في دور الستة عشر على نادي كوكاكولا بركلات الترجيح 4-3 وفي ربع النهائي تفوق على نادي وادي دجلة بهدفين مقابل هدف ليصعد إلى نصف النهائي لمقابلة الأهلي، ويعرف لاعبي النادي الأهلي ضرورة الفوز بلقب كأس العام الماضي للمشاركة في كأس السوبر المصري أمام الزمالك بطل دوري العام الماضي، وتأهل النادي الأهلي إلى نصف النهائي بعدما تفوق على نادي بيراميدز في ربع النهائي بهدفين مقابل هدف، وسجل اهداف المباراة طاهر محمد طاهر وحسام حسن للنادي الأهلي، بينما سجل اللاعب رمضان صبحي هدف نادي بيراميدز الوحيد من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة، الاهلي وبتروجيت مباشر.

بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت

مباراة الاهلي وبتروجيت في الكاس مباشر، من المقرر أن تقام المباراة اليوم السبت 2 يوليو 2022 في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت مصر على ستاد القاهرة الدولي، والذي من المقرر أن يستضيف مباراة نهائي الكأس

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية

9:00 مساءاً بتوقيت مصر

8:00 مساءاً بتوقيت المغرب

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين

11:00 مساءا بتوقيت الامارات

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان

10:00 مساءاً بتوقيت العراق

9:00 مساءاً بتوقيت السودان

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا

8:00 مساءاً بتوقيت تونس، الأهلي ضد بتروجيت اليوم بث مباشر.

مباراة الاهلي وبتروجيت لايف

مشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر يلا شوت، من المتوقع أن النادي الأهلي سيتمكن من الإنتصار على بتروجيت في مباراة اليوم وسيصعد إلى النهائي لمواجهة الزمالك، نظراً لفارق الإمكانيات بين لاعبي الفريقين والتي تصب في مصلحة النادي الأهلي، ويتطلع لاعبي النادي الأهلي إلى تحقيق الفوز في اول مباراة تحت قيادة المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش، كما ان كل لاعب يرغب في إظهار إمكانياته ليضمن مكان في تشكيلة المدرب في الفترة القادمة، ويلعب المدرب سواريش بطريقة لعب مختلفة وهو اللعب الكرة على الأرض والإستحواذ على الكرة بأطول فترة ممكنة، كما يعرف المدرب البرتغالي أهمية الإنتصار في المباراة الاولى لكسب ثقة ودعم الجماهير الأهلاوية في الفترة المقبلة، الاهلي ضد بتروجيت مباشر.

مباراة الاهلي ضد بتروجيت بث مباشر

مباراة الأهلي ضد بتروجيت لايف، من المتوقع أن يبدا المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش مباراة اليوم أمام بتروجيت بالتشكيل الآتي: محمد الشناوي في حراسة المرمى،خط الدفاع من اليسار إلى اليمين التونسي علي معلول، قلبي الدفاع محمد عبد المنعمو ياسر إبراهيم، وعلى الجبهة اليمنى محمد هاني، خط الوسط عمرو السولية والمالي أليو ديانج، صانع ألعاب محمد مجدي أفشة، وفي خط الهجوم على اليمين حسين الشحات، وعلى اليسار طاهر محمد طاهر، وفي المقدمة محمد شريف، وتم وضع التشكيل بناء عن قائمة اللاعبين التي إختارها المدرب البرتغالي، واعلنت شبكة قنوات اون تايم سبورت عن نقل المباراة عبر قناة ON Time Sport 1 بصوت المعلق المتميز بلال علام والذي علق أيضاً في مباراة ربع النهائي في مباراة الأهلي أمام بيراميدز، مباراة الاهلي ضد بتروجيت الآن بث مباشر.

مشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر

كشف ريكاردو سواريش المدير الفني البرتغالي للنادي الأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة نادي بتروجيت مساء اليوم وشهدت القائمة إستبعاد الثنائي أحمد نبيل كوكا ومحمود متولي عن هذه المباراة لأسباب فنية، وجاءت اسماء اللاعبين الذي إختارهم المدرب البرتغالي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفي شوبير

خط الدفاع: كريم فؤاد – محمد هاني – رامي ربيعه – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – محمد محدي قفشة – وليد سليمان – حسين الشحات – زياد طارق – طاهر محمد

خط الهجوم: صلاح محسن – محمد شريف – حسام حسن.