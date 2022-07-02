نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج العاب البحر الابيض المتوسط وهران 2022 وجدول الترتيب والدول المشاركة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج العاب البحر الابيض المتوسط وهران 2022، تستضيف وهران، الجزائر، الدورة التاسعة عشرة للألعاب المتوسطية في الفترة من 25 يونيو إلى 6 يوليو، وسيشارك نحو 3390 رياضيًا يمثلون 26 دولة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط​​، وسيشاركون في 24 حدثًا بما في ذلك 18 دولة أوروبية و 5 دول أفريقية و 3 دول آسيوية.

نتائج العاب البحر الابيض المتوسط وهران 2022

نتائج العاب البحر الابيض المتوسط وهران 2022، وفي مباراة الرجال، تغلب المغربي على نظيره الجزائري بثنائية دون رد، فيما تغلبت إيطاليا على اليونان بأربع نقاط دون رد، فازت البرتغال على تركيا 2-0 وتعادلت إسبانيا وفرنسا 1-1.

نتائج رياضة كرة اليد في دورة ألعاب البحر المتوسط الجزائر

وفي مباراة الرجال فازت مصر على صربيا 35-28 وتونس على سلوفينيا 36-34 وتعادلت الجزائر مع مقدونيا الشمالية 24-24.

نتائج رياضة الكرة الطائرة في دورة ألعاب البحر المتوسط 2022

وفي مباراة الرجال فازت تونس (3-2) على مقدونيا الشمالية والجزائر (3-0) على اليونان، وفي مباراة السيدات، فازت مصر (3-1) على تونس والجزائر (0-3) وخسرت أمام إيطاليا.

نتائج رياضة التنس في دورة ألعاب البحر المتوسط 2022

وانتصر المصري كريم محمود على ترك ياني أرييل والمغربية ياسمين قباج على الجزائرية إيناس إيبو والتونسي محمد عزيز الإسباني ألفارو مارتن.

نتائج رياضة تنس الطاولة في دورة ألعاب البحر المتوسط 2022

وفاز المصري عمر عصر على الإسباني كارلوس كويلار (4-1)، فيما تغلبت مواطنته هانا جودة على السلوفينية آنا توفانت (4-0)،

الجزائري مهدي بولوسة انتصرت على الليبي حبيب العجيبي (4-0).

نتائج رياضة تنس الريشة في دورة ألعاب البحر المتوسط 2022

وتفوقت مصر على اليونان في منافسات فردي الرجال لكنها خسرت أمام البرتغال وسلوفينيا وقبرص، بينما فازت الجزائر على قبرص وكوسوفو في فردي الرجال ، فقد هزمتهم تركيا وكرواتيا، وفي فردي السيدات، تفوق اللاعب الجزائري على مباراتي قبرص وإيطاليا فيما خسر اللاعب المصري أمام النجم القبرصي.

نتائج رياضة الملاكمة في دورة ألعاب البحر المتوسط 2022

وفي فئة 50 كلغ، فازت جزائرية أخرى، فاطمة عبد القادر، على المغربية وداد برتال فيما تغلبت المصرية يمنى عيد على الإسبانية ماريا كوندي في صنف 54 كلغ، وخسر المصري أمام الإيطالي زورنتينو فيما خسرت الجزائرية فاطية منصوري أمام ترك بوسناز في فئة 50 كلغ.

الدول المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022