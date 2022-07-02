انت الان تتابع خبر "خليه يمشي".. الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق نهائيًا بسبب أداءه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ىقرر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رحيل نجم الفريق نهائيًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بسبب أداءه المتذبذب في الفترة الأخيرة على مستوى بطولتي الدوري المصري وكأس مصر.

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق نهائيًا بسبب أداءه

وبحسب الإعلامي أحمد شوبير الذي أكد عبر تصريحات تلفيزيونية أن إدارة النادي الأهلي اقتربت من الموافقة على رحيل الموزبيقي لويس ميكيسوني بشكل نهائي ويصبح ثاني الراحلين عن المارد الأحمر سوا عن طريق الإعارة أو البيع النهائي.

وفي سياق آخر فإن تواصل مسئولوا النادي الأهلي مع بيرسي تاو في الساعات الماضية وعقد عدة جلسات من أجل معرفة موقفه سوا البقاء أو الرحيل، وفي حالة وجود عرض مالى جيد من أي فريق سوف يتم الموافقة على رحيله بشكل مباشر خاصة أن اللاعب كثير الإصابات داخل قلعة المارد الأحمر في الفترة الأخيرة.

الأهلي وبيتروجت

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة بيتروجت في إطار نصف نهائي كأس مصر النسخة القديمة 2020 اليوم السبت الموافق الثاني من شهر يوليو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، على أن تقام في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت دولة قطر والمملكة العربية السعودية.

ويسعى الأهلي بقيادة المدرب الجديد البرتغالى ريكاردو سواريش من تقديم عرض جيد للجماهير خاصة أنها المباراة الأولى للمارد الأحمر تحت قيادته خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.