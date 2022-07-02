انت الان تتابع خبر عمر السومة يفضل الأهلي على الزمالك.. النجم السوري في القلعة الحمراء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت صحيفة “المواطن” السعودية، عن اقتراب الأهلي من حسم صفقة انتقال النجم السوري عمر السومة مع بداية الموسم الجديد.

السومة نجم الأهلي السعودي أصبح قريب من مغادرة المملكة العربية السعودية بعد هبوط ناديه لدوري الدرجة الأولى وعدم القدرة المالية على تحمل راتبه المرتفع.

عمر السومة تلقى عروض من الأهلي والزمالك في مصر بالغضافة لنادي القادسية الكويتي والريان القطري.

وكشفت الصحيفة السعودية أن الأهلي المصري هو الأقرب والأوفر حظا لضم عمر السومة، حيث ستوافق إدارة النادي السعودي برئاسة ماجد النفيعي على إعارته للقلعة الحمراء لمدة موسة وليس بيعه.

صحيفة “المواطن” أشارت أن نادي الأهلي السعودي لايريد بيع النجوم الكبار، وفي نفس الوقت لا يستطيع التمسك بهم بعد الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، لأسباب مالية.