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رياض - احمد صلاح - يخوض الأهلي مباراة قوية اليوم السبت الموافق الثاني من يوليو 2022، أمام بتروجيت أحد أندية القسم الثاني، في نصف نهائي بطولة كأس مصر علي ستاد القاهرة الدولي.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولي لمدرب الفريق الأول لكرة القدم للبرتغالى ريكاردو سواريز والذي جاء خلفاً للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ، بعدما رحل عن المارد الأحمر عن طريق فسخ تعاقده بالتراضي بين الطرفين.

ويسعي لاعبو الأهلي تعويض الهزيمة الثقيلة التي تعرضوا لها يوم 30 يونيو أمام سموحة والتي انتهت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين التي أقيمت علي ستاد الاسكندرية في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرون مع عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في كأس مصر والقنوات الناقلة:

يلتقي الأهلي نظيره بتروجيت في كأس مصر في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف يتم نقل اللقاء على قناة ON Time Sports 1 HD بتعلق بلال علام