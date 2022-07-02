انت الان تتابع خبر راتب محمد صلاح في ليفربول بعد تجديد العقد.. مفاجأة لكل محبيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث جميع عشاق الفرعون المصري محمد صلاح عن تفاصيل راتبه بعد تجديد عقده موسمين مع ليفربول، وذلك ليكمل مسيرة نجاحات في ليفربول إلى صيف 2025، وخرجت العديد من التقارير الانجليزية فور تجديد عقده.

راتب محمد صلاح في ليفربول بعد تجديد العقد مع ليفربول

وكشفت العديد من التقارير الإنجليزية أن تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح أسعد العديد من محبيه، وهو سوف يحصل على راتب أسبوعي يصل لـ 400 ألف جنيه استرليني، أي ما يساول 9 ملايين جنيه و108 ألف مصري.

يورجن كلوب يعلق على تجديد عقد محمد صلاح

وعلق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على تجديد عقد الفرعون المصري محمد صلاح، وقال “أجمل هدية في العالم لكل العالم “، وكان صلاح قد أعلن أمس عن تجديد عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي لمدة تصل لـ 3 مراسم قادمة بعد فترة طويلة من المفاوضات التي استمرت بينهم كثيراً.