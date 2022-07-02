32 ميدالية منهم 7 ذهب .. حصاد مصر بدورة ألعاب البحر المتوسط

انت الان تتابع خبر32 ميدالية منهم 7 ذهب .. حصاد مصر بدورة ألعاب البحر المتوسطوالان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - توج لاعبو بعثة مصر فى في دورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022 وذلك في مختلف اللعبات بـ 7 ميداليات ذهبية و 10 ميداليات فضة و 15ميدالية برونزية.
وجاءت القائمة علي النحو التالي:
يسري حافظ ذهبية وزن فوق 91 كجم ملاكمة
بسنت حميدة ذهبية 100 متر عدو ألعاب القوى
محمد عبد الموجود ذهبية وزن
عمرو رضا ذهبية وزن 74 كجم مصارعة حرة
منتخب السيدات لتنس الطاولة الميدالية الذهبية
فريال أشرف ذهبية وزن 68 كجم كاراتيه
يوسف بدوي ذهبية وزن 84 كجم كاراتيه
منتخب الفروسية فضية الفرق
إسراء عويس فضية الوثب الطويل ألعاب القوى
أحمد عبدالغني فضية الكلين وزن 61 كجم رفع أثقال
أحمد عبدالغني فضية الخطف وزن 61 كجم رفع أثقال
عمر عصر فضية فردي رجال تنس طاولة
يحي حافظ فضية وزن 65 كجم مصارعة حرة
عبداللطيف منيع فضية وزن 130 كجم مصارعة رومانية
أحلام يوسف فضية وزن تحت 55 كجم كاراتيه
عبدالله ممدوح فضية وزن 75 كجم كاراتيه
محمد مجدي برونزية دفع الجلة ألعاب القوى
عمر السيد برونزية وزن 69 كجم ملاكمة
يمنى عياد برونزية وزن 54 كجم ملاكمة
عزمي محيلبة برونزية الرماية سكيت
يسري سامي برونزية وزن 60 كجم جودو
سمر حمزة برونزية وزن 76 كجم مصارعة حرة
شيماء محمد برونزية وزن 53 كجم مصارعة حرة
علي زهران برونزية جهاز الحلق جمباز
ضحى هاني برونزية الريشة الطائرة
ريم أحمد فضية وزن 50 كجم كاراتية
يوسف حميدة برونزية وزن 125 كجم مصارعة حرة
هيثم فهمي برونزية وزن 60 كجم مصارعة رومانية
عبدالرحمن عمر برونزية وزن 67 كجم مصارعة رومانية
نور الدين حسن برونزية وزن 87 كجم مصارعة رومانية
أحمد أيمن برونزية 67 كجم كاراتيه
عمرو علاء برونزية وزن تحت 60 كجم كاراتيه