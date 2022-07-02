32 ميدالية منهم 7 ذهب .. حصاد مصر بدورة ألعاب البحر المتوسط

انت الان تتابع خبر32 ميدالية منهم 7 ذهب .. حصاد مصر بدورة ألعاب البحر المتوسطوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توج لاعبو بعثة مصر فى في دورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022 وذلك في مختلف اللعبات بـ 7 ميداليات ذهبية و 10 ميداليات فضة و 15ميدالية برونزية.

وجاءت القائمة علي النحو التالي:

يسري حافظ ذهبية وزن فوق 91 كجم ملاكمة

بسنت حميدة ذهبية 100 متر عدو ألعاب القوى

محمد عبد الموجود ذهبية وزن

عمرو رضا ذهبية وزن 74 كجم مصارعة حرة

منتخب السيدات لتنس الطاولة الميدالية الذهبية

فريال أشرف ذهبية وزن 68 كجم كاراتيه

يوسف بدوي ذهبية وزن 84 كجم كاراتيه

منتخب الفروسية فضية الفرق

إسراء عويس فضية الوثب الطويل ألعاب القوى

أحمد عبدالغني فضية الكلين وزن 61 كجم رفع أثقال

أحمد عبدالغني فضية الخطف وزن 61 كجم رفع أثقال

عمر عصر فضية فردي رجال تنس طاولة

يحي حافظ فضية وزن 65 كجم مصارعة حرة

عبداللطيف منيع فضية وزن 130 كجم مصارعة رومانية

أحلام يوسف فضية وزن تحت 55 كجم كاراتيه

عبدالله ممدوح فضية وزن 75 كجم كاراتيه

محمد مجدي برونزية دفع الجلة ألعاب القوى

عمر السيد برونزية وزن 69 كجم ملاكمة

يمنى عياد برونزية وزن 54 كجم ملاكمة

عزمي محيلبة برونزية الرماية سكيت

يسري سامي برونزية وزن 60 كجم جودو

سمر حمزة برونزية وزن 76 كجم مصارعة حرة

شيماء محمد برونزية وزن 53 كجم مصارعة حرة

علي زهران برونزية جهاز الحلق جمباز

ضحى هاني برونزية الريشة الطائرة

ريم أحمد فضية وزن 50 كجم كاراتية

يوسف حميدة برونزية وزن 125 كجم مصارعة حرة

هيثم فهمي برونزية وزن 60 كجم مصارعة رومانية

عبدالرحمن عمر برونزية وزن 67 كجم مصارعة رومانية

نور الدين حسن برونزية وزن 87 كجم مصارعة رومانية

أحمد أيمن برونزية 67 كجم كاراتيه

عمرو علاء برونزية وزن تحت 60 كجم كاراتيه