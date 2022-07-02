انت الان تتابع خبر شكوى الفيصلي وبقاء الأهلي في الدوري السعودي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الكثير من عشاق الكرة السعودية، أن هبوط الأهلي السعودي لدوري الدرجة الأولى، أمر كارثي، لكن البعض تحدث عن أمل في البقاء بعدج شكوى الفيصلي.

الأهلي هبط للمرة الأولى في تاريخه لدوري الدرجة الأولى في السعودية ورافقه الفيصلي والحزم.

فضائية “24 الرياضية”، قالت أن النادي الفيصلي، قدم شكوى لى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على إحدى مباريات الجولة الأخيرة من مسابقة دوري المحترفين، والتي تؤثر على عدالة المنافسة.

الفيصلي قدم شكوى بسبب تأخر نزول فريق البطان لمباراته أمام الاتحاد في الجولة الأخيرة من الدوري السعوةدي والتي كانت كل مباريات الجولة تقام في وقت واحد ، لتنتهي المباراة بعد كل المباريات.

الفيصلي، اعتبر أن هذا التأخر، أدى إلى إخلال المنافسة والعدالة بين الفرق المتنافسة على اللقب والهبوط.

الأصوات تتعالى؛ في المملكة من أجل إصدار قرار بزيادة عدد أندية الدوري السعودي خلال الموسم القادم؛ لضمان بقاء الأهلي بين الكبار.

لكن مع شكوى الفيصلي لن تبقي الأهلي في الدوري لأنه ليس له علاقة بتلك الشكوى.