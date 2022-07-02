انت الان تتابع خبر مانويل جوزيه كلمة السر في تعاقد ريكاردو سواريش مع الأهلي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن دور مانويل جوزيه في قبوله مهمة تدريب الفريق الأحمر.

وخلال المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني البرتغالي الجديد للأهلي، تحدث ريكاردو سواريش عن دور الأسطورة مانويل جوزيه في قبول تدريبه للأهلي.

سواريش أوضح أنه قبل وصوله للقاهرة حرص على التوصل مع مانويل جوزيه والذي أخبره الكثير عن النادي وبطولاته.

جوزيه قدم لمواطنه فكرة شاملة عن النادي والفريق بشكل خاص.

المدرب البرتغالي عبر على سعادته بتولي مهام تدريب الفريق، في ظل جماهيره الغفيرة التي تعشق النادي وترتبط به بشكل كبير.

كما أكد أنه يملك انطباعات إيجابية عن جماهير الأهلي ودورها في تحقيق البطولات، ويتمنى أن يلعب الفريق مبارياته أمام أعداد غفيرة من الجماهير.

سواريش أرسل رسالة إلى جماهير الأهلي تعهد فيها بتحقيق الفوز مع الأداء الأفضل خلال الفترة المقبلة، وأن يعمل كل أفراد الجهاز الفني ومعهم اللاعبين على إسعاد مشجعي الفريق.