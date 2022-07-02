انت الان تتابع خبر جدول مباريات الزمالك في شهر يوليو.. خمس مباريات ونهائي الكأس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سيخوض فريق الزمالك خلال شهر يوليو الجاري خمس مباريات منهم مباراة نهائي كأس مصر لموسم 2020/2021.

الزمالك يتصدر مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة والفارق بينه وبين الأهلي اصبح 7 نقاط بعد الخسارة الأخيرة للفريق الأحمر أمام سموحة في ختام الجولة 23.

الفارس الأبيض خلال الشهر الجارس سيخوض 4 مباريات في الدوري ومباراة في نهائي كأس مصر.

مواعيد مباريات الزمالك في شهر يوليو

الثلاثاء 12 يوليو – الزمالك: المقاولون العرب – الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة – الجولة 24 من الدوري الممتاز.

السبت 16 يوليو – غزل المحلة : الزمالك – الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة – الجولة 25 من مسابقة الدوري.

الخميس 21 يوليو – مباراة نهائي كأس مصر 2021 إما أمام الأهلي أو بتروجيت – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

الأحد 24 يوليو – الزمالك : سموحة – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة – الجولة 26 من الدوري.

الخميس 28 يوليو – فيوتشر : الزمالك – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة – الجولة 27 من الدوري.