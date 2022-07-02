الرياضة

مباشراً اليوم| موعد مباراة الأهلي وبتروجت في كأس مصر والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للأهلي اليوم

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عمر شويل - جدة مباشراً اليوم| موعد مباراة الأهلي وبتروجت في كأس مصر والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للأهلي اليوم

بدأ البحث مبكراً عن موعد مباراة الأهلي وبتروجت في نصف نهائي كأس مصر، والمقرر أن يحتضنه ملعب أستاد القاهرة الدولي، في التاسعة من مساء الليلة بتوقيت القاهرة، الجماهير الحمراء تترقب اللقاء لمشاهدة الظهور الأول للمدير الفني البرتغالي سواريش في قيادة الأهلي، والتعرف على طريقة لعبه وتفكيره في قيادة المباريات، وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت الفضائية، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري والكأس في مصر.

كان المارد الأحمر قد تغلب على بيراميدز في الدور ربع النهائي بهدفين مقابل هدف لبيراميدز، ليصل للدور نصف النهائي ويترقب الفارس الأبيض نادي الزمالك الفائز الليلة في المباراة النهائية، وأعلن المدير الفني البرتغالي للأهلي عن قائمة الفريق في اللقاء، ولم تشهد القائمة مفاجأة غير متوقعه بإستثناء أستبعاد محمد شريف، وفيما يلي الموعد والتشكيل المتوقع للأهلي.

موعد مباراة الأهلي وبتروجت في الكأس

تلعب المباراة الليلة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

معلق اللقاء

أعلنت قنوات أون أن معلق المباراة هو المعلق بلال علام.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة للمباراة

القمر الصناعي نايل سات
تردد القناة 11861
معامل الاستقطاب أفقي
معامل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 6/5

قائمة الأهلي لمواجهة بتروجت الليلة

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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