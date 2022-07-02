تردد القنوات الناقلة لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 وترتيب مصر في الدورة

نجد أن ألعاب البحر المتوسط عبارة عن مجموعة ألعاب رياضية تقوم بتقديمها الدول التي تكون على البحر المتوسط وتعمل هذه الألعاب بمثابة ألعاب رياضية وتكون هذه الألعاب مهمة جدا وتقام كل ٤ سنوات وكانت أول مرة قامت تلك الألعاب فيها عام ١٩٥١ في أسكندرية وتكون تلك الألعاب التي تقام هي كرة السلة، كرة الريشة الطائرة، مبارزة السلاح، كرة شاطئية طائرة، ملاكمة، وبول، مصارعة، تجديف، ألعاب قوى، قيادة قارب، سباحة، كرة طاولة، جمباز، تايكوندو، كرة ماء، رماية، إبحار، وكثير من الألعاب الكبرى الأخرى وسوف نوضح أهم المعلومات الخاصة بهذه الألعاب والقنوات الناقلة لها من خلال هذا المقال.

القنوات الناقلة لألعاب البحر المتوسط

لقد تمت هذه الألعاب في وهران بالجزائر والتي قد تنافست تنافسا شديداً مع صفاقس حول عرض تلك الألعاب بها وقد تم عرضها أو أقامتها في وهران ونظراً لأن توجد كثير من الألعاب مهمة جدا فقد قامت الكثير من القنوات ببثها وبحث الكثير من الأشخاص حول التعرف على تلك القنوات وسوف نوضح تلك القنوات من خلال النقاط التالية..

قناة الجزائرية الرابعة: على القمر الصناعي نايل سات وتردد ١١٦٧٩ ومعدل الترميز ٢٧٥٠٠ واستقطاب رأسي.

قناة الجزائرية السادسة: على القمر الصناعي نايل سات والتردد يكون ١١٦٨٠ ومعدل الترميز ٢٧٥٠٠ واستقطاب راسي.

دور مصر في ألعاب البحر المتوسط

تقوم دول البحر المتوسط بهذه الألعاب وتقام تلك الألعاب منذ يوم ٢٥/٦ لعام ٢٠٢٢ وسوف تنتهي ٥ يوليو لعام ٢٠٢٢ في وهران بالجزائر وقامت البعثة المصرية بحصد الكثير من الجوائز في هذه الألعاب فقدت حصدت حوالي ٢٧ ميدالية حتى اليوم وسوف نوضح أسماء الحاصلين على تلك المدليات من خلال النقاط التالية..