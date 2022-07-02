بسنت حميدة تحقق الإنجاز لمصر

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رياض - احمد صلاح - حققت البطلة المصرية الواعدة بسنت حميدة إنجازا تاريخيا لبلادها، بحصدها الميدالية الذهبية لمنافسات 100 متر عدوا للسيدات في منافسات ألعاب القوى، بزمن قدره 11.10 ثانية لتصبح أول لاعبة مصرية تحقق ميدالية ذهبية في هذا السباق على صعيد ألعاب القوى عبر التاريخ.

وحققت بسنت الميدالية الذهبية السادسة لمصر في دورة البحر المتوسط، لترفع رصيد بلادها من الميداليات الذهبية في الدورة الرياضية المقامة بمدية وهران الجزائرية.

وأشادت الجماهير المصرية بمستوى حميدة، والتي تعد المرشحة الأولى للحصول على لقب نجمة مصر الأولى في دورة ألعاب البحر المتوسط.

وتضم قائمة منتخب ألعاب القوى في دورة ألعاب البحر المتوسط 12 لاعبا ولاعبة وهم: بسنت حميدة، إيهاب عبد الرحمن، وماجد محسن، ومصطفى الجمل، وعلاء العشري، ومصطفى عمرو، ومحمد مجدي، ويوسف بدوي، ومحمد طلعت، وإسراء عويس وروان أيمن ولينه عمرو.

بتلك النتيجة، رفعت البعثة المصرية رصيدها من الميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط إلى 27 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهبيات و 6 فضيات و 15 برونزية.