انت الان تتابع خبر مانشستر سيتي يتعاقد مع حارس جديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاقد بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم مانشستر سيتي، الجمعة، مع حارس المرمى الألماني شتيفان أورتيغا، في صفقة انتقال حر، وفق اعلان النادي، نقلا عن صحف رياضية عالمية.

وكان عقد أورتيغا البالغ 29 عاما، انتهى مع أرمينيا بيليفيلد نهاية الشهر الماضي وسيكون حارسا احتياطيا للأساسي الدولي البرازيلي إيدرسون.

ومن المرجح أن يحل أورتيغا محل حارس المرمى الأمريكي زاك ستيفن الذي تشير تقارير صحفية إلى أنه من المقرر أن ينضم إلى ميدلزبره على سبيل الإعارة في محاولة للحصول على المزيد من وقت اللعب قبل نهائيات كأس العالم في قطر.

وبات أورتيغا ثاني صفقة لسيتي في فترة الانتقالات الصيفية بعد النروجي إرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني.

ويقترب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز من شراء لاعب الوسط الدولي الإنجليزي كالفين فيليبس من ليدز يونايتد.

وكانت تقارير صحفية، أفادت سابقا أن نادي ​مانشستر سيتي​ يفكر في ضم حارس مرمى احتياطي جديد إلى الخيار الأول إيدرسون، حيث يُنظر إلى ستيفان أورتيغا كخيار محتمل.

ويشار الى ان اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا متاح في صفقة انتقال مجانية بعد انتهاء عقده في أرمينيا بيليفيلد بعد هبوط النادي من الدوري الألماني.

بدأ الألماني جميع مباريات الدوري الألماني في الموسم الماضي، باستثناء واحدة بسبب فيروس كورونا، وعزز سمعته على الرغم من هبوط فريقه.