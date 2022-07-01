ليفربول يعلن تجديد عقد محمد صلاح

ليفربول يعلن تجديد عقد محمد صلاحأعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة رسميا عن تمديد عقد مهاجمه الدولي المصري محمد صلاح لفترة طويلة، دون تحديد مدته.

وقال صلاح، في تصريح للموقع الرسمي لليفربول، "السعادة لا تسعني بهذا التمديد.. وأنا أتطلع للفوز بمزيد من الألقاب مع النادي"، لافتا إلى أن مسألة تجديد التعاقد مع ناديه استغرقت بعض الوقت، لكنها تمت وانتهت كافة الأمور بخصوص ذلك، والتركيز الآن على الاستحقاقات المقبلة.

وأضاف " شاهدنا جميعا حجم التطور والتقدم الذي حققه الفريق في الأعوام الخمسة أو الستة الماضية، حيث اقتربنا الموسم الماضي من الفوز بأربعة ألقاب لكن لسوء الحظ خسرنا لقبين في الأسبوع الأخير من الموسم".

وكان عقد صلاح (30 عاما) مع ليفربول ينتهي في 30 يونيو 2023، ودخل الطرفان في مفاوضات طويلة وشاقة في الأشهر الأخيرة من أجل تجديده، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق.

وسجل صلاح 156 هدفا في 254 مباراة خاضها في صفوف ليفربول في مختلف المسابقات.

يذكر أن النجم المصري، توج بلقب هداف الدوري للموسم الماضي بـ23 هدفا مناصفة مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام هوتسبير، كما نجح في إنهاء الموسم بتسجيله 31 هدفا في كافة البطولات، وقاد فريقه للفوز بكأسي الرابطة والاتحاد الإنجليزيين.