نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 350 ألف .. هنا تفاصيل عقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول هنا مدة العقد وشروط صلاح الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شبكة سكاي البريطانية عن وصول النجم المصري ونادي ليفربول، إلي أتفاق بشأن عقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول ومدة العقد، وأكدت الشبكة عن توقيع نجم ليفربول على عقد جديد مع ليفربول وصفته بأنه الأعلى في تاريخ ليفربول، ولم يعلن النادي على موقعه الرسمي عن القيمة الرسمية للعقد، ولكن هناك تسريب يشير إلي أن القيمة تذيد عن 350 ألف جنيه أسترليني في الأسبوع، وهو ما أقنع نجم ليفربول بالتوقيع على العقد الجديد، وهناك عدة مميزات في العقد للنجم المصري.

كان نجم منتخب مصر قد أنظم إلي ليفربول في صيف 2017، ومنذ ذالك التاريخ واللاعب يقدم مستويات رائعة مع ليفربول، وحقق بطولة الدوري الإنجليزي بعد غياب طويل عن ليفربول، وكذالك حصل على بطولة دوري أبطال أوروبا، واللاعب يعتبر من أفضل لاعبي العالم في الوقت الراهن، وتم ترشيحه للكرة الذهبية في أخر 3 سنوات باستمرار.

يأتي تجديد عقد محمد صلاح قبل بداية فترة الاستعداد للموسم الجديد، حتى يكون اللاعب في قمة تركيزه مع الفريق لحصد المزيد من الألقاب في الموسم القادم.