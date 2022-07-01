انت الان تتابع خبر عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد التجديد: متحمس للألقاب مع ليفربول والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صدر أول تعليق من الفرعون المصري محمد صلاح بعد تجديد عقده مع ليفربول، وعبر عن سعادته الكبيرة بهذا التجديد، وهذا بعدما أعلن الريد اليوم الجمعة تجديد عقد النجم المصري، وهو الذي ينتهي بشكل فعلي في يونيو القادم 2023.

بيان رسمي من ليفربول حول تجديد صلاح

وحرص نادي ليفربول على إصدار بيان رسمي حول جديد الفرعون المصري، وجاء فيه “يسر نادى ليفربول لكرة القدم الإعلان عن توقيع محمد صلاح عقدًا جديدًا طويل الأمد مع النادي”، وهي من أبرز الاشياء التي أسعدت الجماهير كثيراً.

أول تعليق من محمد صلاح بعد التجديد

وعلق صلاح على تجديد عقده من خلال الموقع الرسمي لنادي ليفربول، قائلاً “التجديد نادى ليفربول لكرة القدم الإعلان عن توقيع محمد صلاح عقدًا جديدًا طويل الأمد مع النادي، أعتقد أن التجديد يستغرق بعض الوقت، ولكن الآن كل شىء يتم، لذا نحتاج فقط إلى التركيز على ما هو القادم”.

وأضاف قائلاً “أعتقد أنه يمكنك أن ترى فى السنوات الخمس أو الست الماضية كان الفريق دائمًا يتقدم (صعودًا) فى الموسم الماضي، كنا على وشك الفوز بأربعة ألقاب، لكن للأسف فى الأسبوع الأخير من الموسم فقدنا لقبين، أعتقد أننا فى وضع جيد للقتال من أجل كل شيء، لدينا تعاقدات جديدة أيضًا، نحتاج فقط إلى مواصلة العمل الجاد، ولدينا رؤية جيدة، وأن نكون إيجابيين ونذهب إلى كل شيء مرة أخرى”.