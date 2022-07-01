انت الان تتابع خبر الأهلي داخل بتقله لحسم صفقة أحمد القندوسي قبل الزمالك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كسف مسئولي الأهلي وشركة الكرة في النادي، من اتصلاتهم مع نادي وفاق سطيف الجزائري، لحسم صفقة اللاعب أحمد القندوسي وضمه للقلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل.

اللاعب الجزائري أحمد القندوسي أظهر مستويات متميزة، خلال مشاركته مع فريقه في النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي قدم عرضا بقيمة 1.5 مليون دولار، أي ما يعادل 25 مليون جنيه مصري، لإتمام التعاقد مع اللاعب الجزائري.

القندوسي أيضا استحوذ على اهتمام الزمالك الذي يرغب في ضم النجم الجزائري لصفوفه بداية من الموسم المقبل.

الأهلي يفكر في تغير وضعية اللاعبين الأجانب لديه، بالموافقة على رحيل الثلاثي المغربي بدر بانون لاسيما بعد تلقيه عرضا من قطر القطري، والجنوب إفريقي بيرسي تاو، في ظل عدم نجاحه في تقديم مستويات قوية مع الفريق حتى الآن، وأخير الموزمبيقي لويس ميكيسوني والذي فشل في إثبات نفسه مع الأهلي حتى الآن.