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عمر شويل - جدة القنوات الناقلة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 وهران Oran الجزائر، تقام منافسات بطولة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 في مدينة وهران بالجزائر في الفترة مابين الخامس والعشرين من شهر يونيو من العام 2022، وحتى يوم الخامس من شهر يوليو الجاري، وذلك بمشاركة ستة وعشرين دولة من دول البحر المتوسط.

دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022

وكان من المفترض أن تقام منافسات بطولة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في صيف 2021 الماضي، إلا أنه قد تم تأجيل منافسات هذه الدورة إلى هذا الصيف بسبب انتشار وباء كورونا مما دفع القائمين على التنظيم إلى تأجيل المنافسات حتى صيف 2022، وتعد منافسات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 والتي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية خلال هذه الفترة هي الدورة التاسعة عشر لمنافسات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ومايميز منافسات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط أنها بمثابة تأهيل وإحتكاك قوي للأبطال الرياضيين في مختلف الدول المشاركة، حيث تتنوع المنافسات مابين المشتركين خاصة في ظل تواجد ثلاثة قارات مشاركة وهي: آسيا وإفريقيا وأوروبا، وهو بالطبع مايزيد من الندية والإثارة الحماسة خلال هذه المنافسات.

الدول المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022

وتنافس مصر والجزائر على نيل لقب بطولة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 وذلك من خلال المشاركة بالعديد من الرياضيين في مختلف الألعاب سواء أكانت فردية أم جماعية، وبالنظر إلى جدول رتيب ميداليات الدورة نجد أن الجزائر تحل في المركز الثالث.

وتشمل بطولة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط العديد من المنافسات الرياضية المختلفة في مختلف الرياضات التي تقام فيها المنافسات، وتتنوع المنافسات الرياضية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 مابين الألعاب الفردية والجماعية، ولعل أبرز هذه الألعاب هي: كرة اليد، كرة القدم، كرة السلة، السباحة، الغولف، الكرة الطائرة، ألعاب القوى، سباق الدراجات الهوائية، والمصارعة، وكرة الريشة، والكاراتيه، والرماية وغيرها من الألعاب التي عادة مانجدها في بطولات الألعاب الأوليمبية.

القنوات الناقلة لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022

وتقوم شبكة قنوات التليفزيون الجزائري بنقل أحداث منافسات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 بالجزائر، حيث يتم نقل أحداث كافة المنافسات من مختلف الملاعب على الهواء مباشرة بالإضافة إلى نقل مراسم التتويج بالبطولة.

كما تقوم شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية المصرية بنقل أحداث كافة منافسات بطولة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 في مدينة وهران الجزائرية على الهواء مباشرة.