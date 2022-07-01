ألعاب البحر المتوسط .. مصر تتأهل لنصف النهائي ومواعيد مباريات البعثة المصرية

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أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد ، إلغاء مباراة الفراعنة مع سلوفينيا في دور المجموعات لدورة ألعاب البحر المتوسط ​​اليوم ، والمقرر لها الساعة 3:15 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة ، ويأتي ذلك قبيل إعلان الاتحاد المصري لليد عن تأهله بشكل رسمي إلى نصف النهائي الأولمبي، بعد تصدره قائمة المنتخبات المتواجدة في المجموعة الأولى. ألعاب البحر المتوسط وبيان الاتحاد المصري الاتحاد المصري لليد هذا وقد نشر الاتحاد المصري لكرة اليد بيانا حول تأهل المنتخب المصري لكرة اليد رجال إلى نصف نهائي ألعاب البحر الأبيض المتوسط ​​باعتباره متصدر المجموعة الأولى بعد فوزه على إيطاليا وصربيا وتونس.

لكرة اليد رجال إلى المتوسط ​​باعتباره متصدر المجموعة الأولى بعد فوزه على إيطاليا وصربيا وتونس. هذا وسوف يلعب المنتخب المصري في الألعاب المتوسطية التاسعة عشرة في وهران بالجزائر يوم الاثنين 4 يوليو. مواعيد لقاءات البعثة المصرية القادمة يستأنف الوفد المصري ، اليوم الجمعة ، المنافسة على دورة الألعاب المتوسطية بالجزائر التي تستمر حتى 5 يوليو، وتتنافس فرق كرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة وسباق المضمار ورفع الأثقال والفروسية ، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.، وكانت مواعيد مباريات الوفد المصري ، اليوم الجمعة ، في ألعاب البحر الأبيض المتوسط ​​على النحو التالي: لقاءات كرة الطائرة: 10:30 منتخب السيدات لتحديد المراكز

8:00 م منتخب الرجال أمام منتخب إسبانيا. بالنسبة للفروسية: في تمام الساعة 4:00 نهائي البطولة بالنسبة لرفع الأثقال: في تمام السادسة 6:00 أحمد عبد الغنى. فيما يخص مباريات كرة السلة للبعثة المصرية: في تمام الساعة 9:00م مصر وتونس “سيدات”

في تمام الساعة 10:00 مصر وكرواتيا “رجال”. ألعاب القوى للبعثة المصرية في الساعة 7:00 مصطفى الجمل

في الساعة 7:00 علاء عشرى

في الساعة 7:00 محمد طلعت

في الساعة 7:20 اسراء عويس مباراة كرة اليد في تمام الساعة 1:15 مصر أمام سلوفينيا أسباب إلغاء مباراة مصر ضد سلوفينيا اليوم أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد ، إلغاء مباراة الفراعنة ضد سلوفينيا في دور المجموعات بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط .

. ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم على فيسبوك: “رسمياً ، تم إلغاء مباراة منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد للرجال والمنتخب السلوفيني في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط ​​، والتي كان من المقرر إجراؤها اليوم في تمام الساعة 3:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

وأوضح: “هذا بسبب إصابة العديد من لاعبي المنتخب السلوفيني بكورونا المستجد. وقد تم إخطار وفد منتخبنا الوطني رسميًا منذ وقت ليس ببعيد من قبل اللجنة المنظمة لألعاب البحر الأبيض المتوسط. في وهران ، الجزائر”.

تجدر الإشارة إلى أن المنافسة ستقام في وهران بالجزائر في الفترة من 25 يونيو إلى 6 يوليو.

ويلعب منتخب مصر لكرة اليد في المجموعة الأولى إلى جانب تونس وسلوفينيا وإيطاليا وصربيا. عمر شويل - جدة ألعاب البحر المتوسط .. مصر تتأهل لنصف النهائي ومواعيد مباريات البعثة المصرية - ثقفني

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