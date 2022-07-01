انت الان تتابع خبر السوبر الإيطالي في السعودية .. موعد البطولة بالرياض والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم الكشف عن موعد بطولة السوبر الإيطالي والتي ستحتضنها الرياض بالمملكة العربية السعودية.

رابطة الدوري الإيطالي كشفت عن احتضان الرياض لبطولة السوبر الإيطالي في شهر يناير المقبل.

مباراة كأس السوبر الإيطالي ستجمع قطبي مدينة ميلانو الإيطالية، ميلان وجاره إنتر ميلان.

الرابطة أعلنت في بيان لها أن مباراة ميلان، بطل الدوري الإيطالي، وإنتر ميلان، بطل كأس إيطاليا، في كأس السوبر الإيطالي ستقام في الرياض يوم الأربعاء 18 يناير 2023.

ولم يتم تحديد ساعة بدء المباراة بين ميلان وإنتر ميلان ، حيث ستحدد لاحقا بالاتفاق مع المنظمين المحليين.

السعودية سبق وأن استضافت كأس السوبر الإيطالية في نسختي 2018 و2019 بعد أن وقعت اتفاقًا مع رابطة الدوري الإيطالي لإقامة 3 من النسخ الخمس المقبلة في المملكة، رغم أن نسخة 2020 أقيمت في مدينة ريجيو إيميليا الإيطالية دون جماهير جراء وباء كوفيد-19.