نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدول في دورة العاب البحر المتوسط وهران 2022 في المقال التالي
تعد دورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022 من أهم وأكثر المواضيع انتشارا في الوسط الرياضي، حيث يشترك فيها أهم دول البحر المتوسط في منافسة شرسة تجمع العاب رياضية مختلفة على أعلى مستوى من المنافسة بين دول عربية وغير عربية، وعلى رأسهم الوصيفة الجزائر والتي تتصدر قائمة الانجازات بعدد جيد جداً من الميداليات تليها الدول الثلاث (تركيا، ومصر، وايطاليا) بالتبادل مع دول أخرى في منافسة هي الأقوى، فتابعونا لمعرفة المزيد عن جدول ترتيب الميداليات بين هذه الدول.
جدول ترتيب الميداليات في دورة العاب البحر المتوسط 2022
في الجدول السابق ترتيب ميداليات العاب البحر المتوسط 2022 في وهران حتى أمس الخميس 30 يونيو 2022، والتي تتصدر فيه إيطاليا بمجموع 54 ميدالية منهم 12 ذهبية، و22 فضية، و20 برونزية، وتليها تركيا بمجموع 48 ميدالية منهم (21) ذهبية، و(11) فضية، و(16) برونزية، كما جاءت فرنسا بالمركز الثالث بمجموع 31 ميدالية منهم 5 ذهبيات، و7 فضيات، و19 برونزية في ألعاب مختلفة، وقد جذبت الأنظار بأداء لاعبيها الملفت لينتظر الجميع مزيد من التقدم في الأيام المقبلة.
العاب البحر المتوسط وهران الجزائر 2022
- جاءت مصر في المركز الرابع بمجموع 27 ميدالية، منهم: 6 ذهبيات، و6 فضيات، و15 برونزية، مع ابتمني بالمزيد من التقدم المصري في الأيام القادمة.
- قد جاءت اسبانيا في المركز الخامس بعد مصر بمجموع 25 ميدالية منهم: 5 ذهبيات، و9 فضيات، و11 برونزية.
- تليها الجزائر الوصيفة في المركز السادس بعد مصر بمجموع 22 ميدالية، منهم: 9 ذهبيات، و5 فضيات، و8 برونزيات.
- كما جاءت تونس بالمناصفة مع صربيا في المركز السابع بمجموع 16 ميدالية، 3 ذهبيات، و5 فضيات، و8 برونزيات، وأحرزت صربيا 7 ذهبيات، و3 فضيات، و6 برونزيات حتى الآن.
انجازات دول البحر المتوسط في بطولة وهران 2022
أما عن باقي انجازات دول البحر المتوسط في وهراان 2022 بالنسبة لباقي البلاد فهي كالتالي:
- جاءت كرواتيا في المركز التاسع بعد تونس وصربيا باحرازها 3 ذهبيات، و4 فضيات، و5 برونزيات.
- تليها في المركز العاشر اليونان بمجموع 10 ميداليات، منهم: 3 ذهبيات، وفضيتان، و5 برونزيات.
- بعدهم قبرص بمجموع 7 ميداليات، منهم: ذهبيات وخمس برونزيات.
- أحرزت كلا من سان مارينو وكوسوفو 5 ميداليات منهم الذذهبي، والفضي، والبرونزي.
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