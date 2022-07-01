الدوري الإيطالي: مباراة فاصلة لتحديد البطل في حال تعادل فريقين بالنقاط

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، أنه قرر إجراء مباراة فاصلة لتحديد هوية الفائز بالدوري المحلي في حال تعادل فريقين بالنقاط على قمة الترتيب ابتداء من الموسم المقبل.
وقال الاتحاد الإيطالي في بيان، إنه وافق على اللوائح الخاصة بمباراة الحسم التي ستذهب مباشرة إلى ركلات الترجيح إذا أنهاها الفريقان بالتعادل.
وكان هذا النظام ساري المفعول في الماضي في الدوري الإيطالي، ولكن تم استخدامه مرة واحدة فقط عام 1964 عندما تغلب بولونيا على إنتر في روما ليحصد آخر ألقابه السبعة في الدوري.
وكان رئيس الاتحاد الإيطالي غابرييلي غرافينا، أعرب سابقا عن أنه يرغب في تحديد كل لقب من خلال المباريات الفاصلة في مختلف الدرجات.
وتوج ميلان بطلا للدوري الإيطالي في الموسم الفائت متقدما بفارق نقطتين عن جاره إنتر.
المصدر: وكالات
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