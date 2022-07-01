ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 والدول المشاركة وألعاب الدورة وترتيب المجموعات

ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 نسخة الدورة التاسع عشر للألعاب المتوسطية حيث كان من المقرر أن تقام هذه الدورة العام الماضي 2021 ولكن تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا، فهو حدث رياضي يضم أكثر من 25 دولة تطل على البحر الأبيض المتوسط ويشارك في هذه الدورة أكثر من 3 آلاف لاعب ولاعبة من مختلف الألعاب الرياضية، تقام الدورة في الجزائر تحديدا في مدينة وهران وتم اختيارها بعد فوزها على مدينة صفاقس التونسية في ألعاب البحر المتوسط في بيسكارا بإيطاليا عام 2015 ولذلك تم الإعلان عن استضافت مدينة وهران دورة ألعاب البحر الأبيض لهذا العام، ومن المقرر أن تبدأ الدورة من 25 يونيو حتى 5 يوليو 2022.

الدول المشاركة في ألعاب البحر المتوسط 2022

ألعاب البحر المتوسط هو حدث رياضي يقام كل 4 أعوام يشارك فيه جميع الدول التي تطل على البحر الأبيض المتوسط وكانت مدينة الإسكندرية عام 1951 من أولى الدول التي أقيم فيها الدورة، الدول المشاركة في ألعاب البحر المتوسط 2022 هم 26 دولة 18 دولة من أوروبا، 3 دول من آسيا، 5 من أفريقيا وهم:

مصر (تشارك 191 لاعب). الجزائر (تشارك 324 لاعب). ليبيا (تشارك 14 لاعب). ألبانيا (تشارك 50 لاعب). سوريا (تشارك 26 لاعب). المغرب (تشارك 137 لاعب). اليونان (تشارك 176 لاعب). تونس (تشارك 175 لاعب). لبنان (تشارك 191 لاعب). تركيا (تشارك 83 لاعب). قبرص (تشارك 113 لاعب). البرتغال (تشارك 163 لاعب). فرنسا (تشارك 313 لاعب). إسبانيا (تشارك 191 لاعب). إيطاليا (تشارك 282 لاعب). كرواتيا (تشارك 110 لاعب). سلوفينيا (تشارك 139 لاعب). كوسوفو (تشارك 40 لاعب). مونتينيغرو (تشارك 32 لاعب). مقدونيا الشمالية (تشارك 79 لاعب). الهرسك (تشارك 54 لاعب). صربيا (تشارك 160 لاعب). مالطا (تشارك 31 لاعب). سان مارينو (تشارك 20 لاعب). أندورا (تشارك 11 لاعب). البوسنة.

تعد دولة إيطاليا من أكبر الدول المشاركة في ألعاب البحر المتوسط 2022 ويصل عدد لاعبيها 371 لاعب ولاعبة، وتشارك مصر ب 191 لاعب ولاعبة.

ما هي ألعاب البحر المتوسط 2022

دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 تضم 24 رياضة يتمثلون في الآتي:

كرة القدم. السباحة. كرة اليد. ألعاب القوى. كرة الريشة. نبالة. ملاكمة. الكرة الطائرة. رماية. كرة السلة. رفع أثقال. سباق الثلاثي. تجديف. جمباز ( ايقاعي، فني). قوارب شراعية. فروسية. البولينج. ركوب الكنو. مبارزة السلاح. غولف. كاراتيه. كرة المضرب. جودو. سباق الدراجات.

ترتيب إلعاب البحر الابيض المتوسط 2022