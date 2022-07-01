للمرة الأولى تاريخ دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 انجازات مصرية

تعد دورة ألعاب البحر المتوسط واحدة من أهم البطولات الرياضية العالمية المعروفة لدى محبي الرياضات بشكل عام، والتي تضم جميع دول البحر المتوسط لتشهد منافسة مضوية بين كلا من: المغرب، ومصر، والجرائر، وتونس، وتركيا، واليونان، وغيرهم من دول البحر المتوسط، والمقامة حالياً في وهران الجزائر، والتي تشهد منافسة وتقدم غير مسبوق لدول عربية بعينها في أكثر من مجال رياضي، فتابعونا من خلال مقالتنا لمعرفة المزيد عن الانجازات العربية في البطولة حتى الآن، ومواعيد باقي ابمنافسات حتى نهاية البطولة….

بطولة دورة ألعاب البحر المتوسط في وهران 2022

تشهد دورة العاب البحر المتوسط تقدم غير مسبوق للدول العربية هذا العام في المدينة وهران، والتي تنجز فيها كلا من الجزائر ومصر بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى تقدمات وتأخرات لدول أخرى، فالوضع الآن غير مستقر وابكل في ترقب حتى حسم النتيجة النهائية في نهاية الدورة.

ميداليات البعثة ابمصرية حتى الآن في وهران 2022

حصدت البعثة ابمصرية العديد من الميداليات الذهبية، والفضية، والبرونزية حتى الآن في العديد من الألعاب، والتي نذكرها لحضراتكم كالتالي:

أولا: الميداليات ابذهبية ابمصرية حتى الآن:

ميدالية ذهبية حصل عليها منتخبنا المصرى في منافسة تنس الطاولة.

بالإضافة إلى الميدالية الذهبية لللاعبة بسنت حميدة في منافسة العاب القوى 100 متر عدو.

وقد حصد اللاعب المصري المتميز أيضاً الذهبية في منافسة المصارعة الحرة عن. وزن تحت 75 كجم (محمد عبد الموجود).

وكذلك حصدت اللاعبة المتألقة فريال يوسف أولى مصنفات الكارتيه عن العام الماضي في بطولة الألعاب الأولمبية الميدالية الذهبية عن وزن 68 كجم.

وحصد أيضاً اللاعب المصري يوسف بدوي ذهبية الكارتيه عن وزن 84 كجم في هذه الدورة.

اللاعب المصري عمرو رضا قد حصد الذهبية أيضاً بعد فوزه في المصارعة الحرة عن وزن 74 كجم.

ثانياً: الميداليات الفضية المصرية في دورة ألعالب البحر المتوسط