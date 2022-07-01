نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 وإنجازات مصر بها في المقال التالي

عمر شويل - جدة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022، هي الدورة ال 19 للألعاب المتوسطية وهي من الأحداث الدولية والتي أقيمت في الخامس والعشرون من شهر يونيو الجاري وتنتهي في 5 يوليو، وتنعقد الدورة في مدينة وهران إحدى مدن دولة الجزائر وذلك بعد تغلب مدينة وهران على مدينة صفاقس التونسية بسكور 51-17 لتفوز بها مدينة وهران وتقيم بها الدورة مع العلم تم تأجيل دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في صيف عام 2021 بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا.

دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022

تم ترشيح مدينة وهران تستضيف ألعاب البحر الأبيض المتوسط وذلك خلال عام 2021 قبل بداية إنطلاق حجر البناء للمركب الأولمبي الجديد كلياً في بلدية بئر الجير لتحتضن الدورة كما صرح وزير الرياضة الجزائري أن الدولة مستعدة لتستضيف الدورة مرة أخرى وذلك بعد عام 1975 وذلك من أجل عودة مكانة دولة الجزائر في المحافل الرياضية والتنظيمات العالمية.

ما هي الدول المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط

الجزائر البلد المستضيف، ألبانيا، أندورا، إسبانيا، إيطاليا، البرتغال، البوسنة والهرسك، تونس، تركيا، سان مارينو، سلوفينيا، سوريا. صربيا، فرنسا، قبرص، كرواتيا، كوسوفو، لبنان، ليبيا، مالطا، مصر، المغرب، مقدونيا الشمالية، الجبل الأسود مونتينيغرو، اليونان.

ما هي ملاعب الدورة في مدينة وهران

قصر الرياضات حمو بوتليليس لكرة الطاشرة ويسع 5000 زائر، ملعب أحمد زبانة لكرة القدم ويسع 40000 زائر في مدينة وهران. أما مدينة بئر الجير تضم كلاً من ملعب وهران الأولمبي لكرة القدم ويسع 40,000 والمركب المائي الأولمبي للسباحة ويسع 6,000. ومركب التنس ويسع 3,000 وقاعة الفيلودروم للدراجات الهوائية ويسع 3,000 والقاعة متعددة الخدمات لكرة اليد ويسع 6,000.

في مدينة السانية مركز عنتر بن شداد للفروسية ويسع 4,000. في مدينة أرزيو قاعة 24 فبراير (القاعة متعددة الخدمات) لكرة اليد ويسع 2,500 وفي مرسى الحجاج ملعب مرسى الحجاج لكرة القدم ويسع 5,400. كما خصصت الجزائر 5 مليار دينار جزائري لتنفيذ البنية التحتية للدورة.

إنجازات مصر في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022

حصدت جمهورية مصر العربية 22 ميدالية الفضية والبرونزية والذهبية حيث حصدت خمس ميداليات ذهبية وخمس ميداليات فضية و12 ميدالية برونزية. وجائت دولة مصر في الترتيب الخامس من جدول الميداليات. بينما تأتي الدولة المستضيفة الجزائر في المركز الثالث برصيد 13 ميدالية حيث حصدت 6 ميداليات ذهبية و5 فضية و2 برونزية.

بينما المركز الأول تأتي دولة تركيا برصيد 40 ميدالية حيث حصدت 19 ميدالية ذهبية و9 فضية و12 ميدالية برونزية، بينما المركز الثاني دولة إيطاليا برصيد 44 ميدالية حيث حصدت 10 ذهبية و 20 فضية و14 برونزية.