نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 و27 ميدالية لمصر حتى الآن في المقال التالي
دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 والتي أقيمت هذا العام على الأراضي الجمهورية الجزائرية وهي الدورة 19 وأقيمت تحديدًا في مدينة وهران، والتي منذ بداية انطلاقها أبهرت العالم بتنظيمها النموذجي وستستمر حتى يوم 6 يوليو 2022، على الملعب الرئيسي للدورة عبد القادر فريحة الأومبي الجديد وهو ملعب تابع للمركب الأولمبي المتواجد في بلدية بير الجير في ولاية وهران، وسيقام في نفس الملعب حفل الختام مثلما تم فيه حفل الافتتاح، كذلك يتم لعب العديد من ألعاب الدورة في ولايات مختلفة بالجزائر منها مدينة سيق ومدينة مستغانم، وقام بافتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 رئيس الجمهورية سعيد تبوك، مع العلم أنها المرة الثانية التي تستضيف فيها الجزائر ألعاب البجر المتوسط على أراضيها حيث كانت المرة الأولى عام 1975م.
الدول المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022
إضافة لما سبق فإن عدد الدول المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط 26 دولة منها 6 دول عربية وهي الجزائر وهي الدولة المنظمة والمستضيفة للحدث الرياضي، مصر ، البوسنة والهرسك، كرواتيا، لبنان، ليبيا، مالطا، أندورا، ألبانيا، فرنسا، إيطاليا، كوسوفو، قبرص، المغرب، مونتينغرو، مقدونيا الشمالية، صربيا، إسبانيا، سوريا، تونس، تركيا، سلوفينيا، سان مارينو، موناكو، تونس، البرتغال.
مواعيد منافسات اليوم الجمعة وفق جدول العاب البحر الابيض المتوسط وهران 2022
كذلك سيشهد اليوم الجمعة الموافق 1 يوليو 2022 العديد من المنافسات التي ستقام على مدار اليوم وفق الجدول التالي:
|الكرة الطائرة الساعة 10.30 صباحًا
|منافسة سيدات في مرحلة التصنيف بين المراكز الخامس والثامن لقاء بين مصر وتونس
|الملاكمة الساعة 8.30 مساء
|منافسة رجال 91 كجم مرحلة نهائية، يسري حافظ ضد الإيطالي فينتشينزو فياسكيتي
|رفع الأثقال 6 مساء
|منافسة رجال 61 كجم ، خطف
|رفع الأثقال 7مساء
|منافسة رجال 61 كجم، نتر
ميداليات حصاد البعثة المصرية المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط 2022
في الختام وجب الذكر أن مصر احتلت مكانة منافسة حيث حصد اللاعبين المصريين 27 ميدالية متنوعة على ألعاب مختلفة نذكرها بالترتيب التالي:
- أولًا اللاعبة المصرية بسنت حميدة حصدت ذهبية على 100 متر عدو ألعاب القوى.
- يليها اللاعب المصري محمد عبدالموجود حصد ذهبية عن وزن74 كجم في المصارعة الحرة.
- كذلك اللاعب المصري عمرو رضا حصد ذهببة عن وزن74 كجم في المصارعة الحرة.
- كما حصل على الميدالية الذهبية منتخب السيدات في لعبة تنس الطاولة.
- أيضًا اللاعبة المصرية فريال أشرف حصدت ذهبية على وزن 68 كجم كاراتيه.
- كذلك اللاعب المصري يوسف بدوي حصد ذهبية عن وزن 84 كجم كاراتيه.
- واللاعب المصري عمر عصر حصد فضية عن فردي رجال تنس طاولة.
- أيضًا اللاعب المصري يحي حافظ حصد فضية عنوزن 65 كجم مصارعة حرة.
- كما حصد اللاعب المصري عبداللطيف منيع فضية عن وزن 130 كجم مصارعة رومانيه.
- واللاعبة المصرية أحلام يوسف حصدت فضية عن وزن تحت 55 كجم لعبة كاراتيه.
- أيضًا اللاعب المصري عبدالله ممدوح حصد فضية وزن 75 كجم كاراتيه.
- كذلك اللاعب محمد مجدي حصد الميدالية برونزية في دفع الجلة ألعاب القوى.
- كما حصد اللاعب المصري عمر السيد ميدالية برونزية وزن 69 كجم ملاكمة.
- أيضًا حصدت اللاعبة يمنى عياد ميدالية برونزية وزن 54 كجم ملاكمة.
- وحصد اللاعب المصري عزمي محيلبة برونزية الرماية سكيت
- وحصد اللاعب يسري سامي برونزية وزن 60 كجم جودو.
- كذلك حصدت اللاعبة المصرية سمر حمزة برونزية عن وزن 76 كجم مصارعة حرة.
- أيضًا شيماء محمد حصدت ميدالية برونزية وزن 53 كجم مصارعة حرة.
- كما حصد اللاعب علي زهران برونزية جهاز الحلق جمباز
- واللاعبة المصرية ضحى هاني برونزية الريشة الطائرة.
- كذلك اللاعبة ريم أحمد فضية وزن 50 كجم كاراتيه.
- أيضًا اللاعب المصري يوسف حميدة برونزية وزن 125 كجم مصارعة حرة.
- واللاعب هيثم فهمي برونزية وزن 60 كجم مصارعة رومانية.
- أيضًا عبدالرحمن عمر برونزية وزن 67 كجم مصارعة رومانية.
- واللاعب نور الدين حسن برونزية وزن 87 كجم مصارعة رومانية.
- كذلك حصل اللاعب أحمد أيمن برونزية 67 كجم كاراتيه.
- في النهاية حصد اللاعب عمرو علاء ميدالية برونزية وزن تحت 60 كجم كاراتيه.
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