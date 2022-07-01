منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 و27 ميدالية لمصر حتى الآن

دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 والتي أقيمت هذا العام على الأراضي الجمهورية الجزائرية وهي الدورة 19 وأقيمت تحديدًا في مدينة وهران، والتي منذ بداية انطلاقها أبهرت العالم بتنظيمها النموذجي وستستمر حتى يوم 6 يوليو 2022، على الملعب الرئيسي للدورة عبد القادر فريحة الأومبي الجديد وهو ملعب تابع للمركب الأولمبي المتواجد في بلدية بير الجير في ولاية وهران، وسيقام في نفس الملعب حفل الختام مثلما تم فيه حفل الافتتاح، كذلك يتم لعب العديد من ألعاب الدورة في ولايات مختلفة بالجزائر منها مدينة سيق ومدينة مستغانم، وقام بافتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 رئيس الجمهورية سعيد تبوك، مع العلم أنها المرة الثانية التي تستضيف فيها الجزائر ألعاب البجر المتوسط على أراضيها حيث كانت المرة الأولى عام 1975م.

الدول المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022

إضافة لما سبق فإن عدد الدول المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط 26 دولة منها 6 دول عربية وهي الجزائر وهي الدولة المنظمة والمستضيفة للحدث الرياضي، مصر ، البوسنة والهرسك، كرواتيا، لبنان، ليبيا، مالطا، أندورا، ألبانيا، فرنسا، إيطاليا، كوسوفو، قبرص، المغرب، مونتينغرو، مقدونيا الشمالية، صربيا، إسبانيا، سوريا، تونس، تركيا، سلوفينيا، سان مارينو، موناكو، تونس، البرتغال.

مواعيد منافسات اليوم الجمعة وفق جدول العاب البحر الابيض المتوسط وهران 2022

كذلك سيشهد اليوم الجمعة الموافق 1 يوليو 2022 العديد من المنافسات التي ستقام على مدار اليوم وفق الجدول التالي:

الكرة الطائرة الساعة 10.30 صباحًا منافسة سيدات في مرحلة التصنيف بين المراكز الخامس والثامن لقاء بين مصر وتونس الملاكمة الساعة 8.30 مساء منافسة رجال 91 كجم مرحلة نهائية، يسري حافظ ضد الإيطالي فينتشينزو فياسكيتي رفع الأثقال 6 مساء منافسة رجال 61 كجم ، خطف رفع الأثقال 7مساء منافسة رجال 61 كجم، نتر

ميداليات حصاد البعثة المصرية المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط 2022

في الختام وجب الذكر أن مصر احتلت مكانة منافسة حيث حصد اللاعبين المصريين 27 ميدالية متنوعة على ألعاب مختلفة نذكرها بالترتيب التالي: