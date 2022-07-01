نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 تعرف على مواعيد منافسات مصر الجمعة 1 يوليو في المقال التالي

عمر شويل - جدة دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 تشهد متابعة كبيرة وصدى مدوي بين محبي الرياضة والبطولات حيث تقام فعاليات اليوم السادس ضمن الدورة التي تُقام في مدينة وهران الجزائرية التي تمتد حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 5 من شهر يوليو الحالي 2022.

تشترك مصر في البطولة ضمن بعثة تضم 19 رياضة مختلفة وإجمالي عدد لاعبين 183 لاعب ولاعبة وقد أحرزت مصر العديد من الميداليات بين الذهبية والفضية والبرونزية بحوالي 27 ميدالية حتى الآن.

وسوف نتعرف عبر السطور التالية على الميداليات التي حصلت عليها مصر بالإضافة إلى مواعيد منافسات مصر الجمعة في دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 تفصيليًا.

مواعيد منافسات مصر الجمعة في دورة ألعاب البحر المتوسط 2022

مواعيد منافسات مصر الجمعة في دورة ألعاب البحر المتوسط تم تحديدها كالتالي:

الكرة الطائرة سيدات “مرحلة التصنيف ما بين المركز الخامس والمركز الثامن” وتلتقي فيها المنافسة المصرية نظيرتها التونسية في تمام الساعة 10.30 صباحًا.

الملاكمة رجال وزن 91 كجم ويلتقي في هذه المباراة المصري يسري حافظ مع فينتشينزو فياسكيتي الإيطالي وذلك في الساعة الثامنة والنصف مساءًا.

رفع الأثقال رجال وزن 61 كجم خطف في تمام السادسة مساءًا، ورجال وزن 61 كجم نتر في تمام السابعة مساءًا.

ترتيب ميداليات دورة ألعاب البحر المتوسط 2022

ترتيب ميداليات دورة ألعاب البحر المتوسط وفقًا لأخر النتائج في المنافسات:

احتلت الجزائر المركز الأول في بداية المنافسات بصورة كبيرة للغاية.

لحقتها تركيا برصيد نقاط أكبر لتحتل المركز الأول من خلال 19 ميدالية ذهبية و9 ميداليات فضية و13 ميدالية برونزية.

الجزائر مازالت في الصدارة من جهة الدول العربية متمنية أن تحصد المزيد من الميداليات الذهبية خلال الأيام المتبقية من المنافسة.

تأتي إيطاليا في المركز الثاني على مستوى البطولة من خلال 11 ميدالية ذهبية و20 ميدالية فضية و15 برونزية.

المركز الثالث من نصيب الجزائر من خلال 6 ميداليات ذهبية و5 فضية و 5برونزية.

بينما المركز السادس من نصيب مصر التي تمتلك 6 ميداليات ذهبية و 6 ميداليات فضية و15 ميدالية برونزية.

تشهد الدورة تنظيم رائع ومشرف للغاية من خلال مدينة وهران الجزائرية التي تقدم نموذج مبهر للبطولة مع ترتيب وتنظيم بالإضافة إلى مهارة في الألعاب التي تشارك من خلالها في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط.