انت الان تتابع خبر الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2022 ماذا عن صلاح؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس عن قائمة أولية من 30 مرشحا لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2022.

وأبرز اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2022، رياض محرز، محمد صلاح، ساديو ماني، فرانك كيسييه، سيباستيان هالر، محمد عبد المنعم، محمد النني، محمد الشناوي، أشرف حكيمي، ياسين بونو، إدوار ميندي، وغيرهم.

ويقام حفل توزيع الجوائز في 21 يوليو المقبل، في العاصمة المغربية الرباط، وكان آخر حفل لتقديم جوائز الأفضل في إفريقيا أقيم عام 2019 في مدينة الغردقة المصرية، وفاز فيها السنغالي ماني، بعد منافسة مع المصري صلاح زميله السابق في ليفربول الإنجليزي.

وسبق لصلاح أن أحرز الجائزة عامي 2017 و2018، بينما فاز الجزائري محرز في 2016 إثر مساهمته في تحقيق ليستر سيتي مفاجأة مدوية بتتويجه بطلا لإنجلترا قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي.

وسيكون هناك العديد من الجوائز التي سيتم تقديمها، وتشمل أفضل لاعبة إفريقية، وأفضل لاعب شاب، وأفضل منتخب، أفضل مدرب، هدف العام وأفضل ناد، وغيرها، وسيتم تحديد الفائزين عن كل فئة من خلال لجنة تصويت مكونة من اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي، صحفيين، مدربين، وقادة الاتحادات الأعضاء والأندية.