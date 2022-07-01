انت الان تتابع خبر تسريب يفضح راموس: طلب الوساطة للفوز بالكرة الذهبية فماذا حدث؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت صحيفة “الكونفيدينسيال” الإسبانية، تسريبا صوتيا بين قائد ريال مدريد السابق سيرجيو راموس، ورئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، يطلب فيها راموس من روبياليس وساطته للفوز بجائزة الكرة الذهبية عام 2019.

وقال راموس بالتسجيل الصوتي: "روبي مساء الخير، أود منك مساعدتي قدر الإمكان في اجتماعات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وشبكة علاقاتك الخاصة من أجل تتويجي بالكرة الذهبية”، وعبر عن امتنانه له اذا حقق له هذا الأمر، لأن كرة القدم الإسبانية تستحق هذه الجائزة، حسب تعبيره.

ليرد روبياليس عليه: "أهنئك على مستواك المميز هذا العام، أتمنى لك التوفيق.. لست أنا من يقرر الفائز بالكرة الذهبية، ولكن سأبذل كل ما يمكنني فعله".

ثم اشار راموس مبرده، انه يعلم أن القرار ليس متروكا لروبياليس، لكن شبكة العلاقات عامل مهم، وطلب منه الا ينسى ان الفيفا يمنح جائزة الأفضل، وهي مهمة، قائلا: "ستكون خطوة رائعة منك، وبشكل عام أعتمد على مساعدتك، وبالتأكيد سنتقابل في الموعد المناسب لك".

وعلى صعيد آخر، كشف تسريب صوتي عن محادثة أخرى لسيرجيو راموس، يذكره رئيس الاتحاد الإسباني بجائزة مالية قيمتها نصف مليون يورو وساعة هدية، إذا تأهل اللاعب لقبل نهائي مونديال 2018، "وإلا لن تسير الأمور على ما يرام"، حسب قوله.

يذكر أن ليونيل ميسي، هو من نال جائزة الكرة الذهبية في ذلك العام (2019).