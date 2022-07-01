انت الان تتابع خبر فرض عقوبات وغرامات على الفيصلي والوحدات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قررت اللجنة التأديبية في الاتحاد الأردني لكرة القدم الخميس، فرض مجموعة من العقوبات على الفيصلي والوحدات، أثر المباراة التي انتهت بفوز الفيصلي بهدف دون رد على الوحدات، وفق ما اعلنت اللجنة.

وبحسب القرارات، تم نقل أول مباراة رسمية بيتية لنادي الفيصلي لتقام خارج عمّان التي يوجد فيها ملعبه البيتي عملا بأحكام المادة (88/4) من اللائحة التأديبية.

وكما قررت اللجنة، تغريم نادي الفيصلي مبلغ (2000) دينار عملا بأحكام المواد (91/1) من اللائحة التأديبية، بالإضافة إلى تغريم نادي الفيصلي مبلغ (1000) دينار بالإضافة إلى قيمة الأضرار وفقا لتكاليف الإصلاح التي تتم من قبل الجهة المسؤولة عن الملعب المعني أو من الاتحاد والتي تخضع لتقدير اللجنة عملا بأحكام المادة (90) من اللائحة التأديبية.

وأشارت إلى تغريم نادي الوحدات مبلغ (750) دينارا عملا بأحكام المادة (88/2) من اللائحة التأديبية، وتغريم نادي الوحدات مبلغ (1000) دينار بالإضافة إلى قيمة الأضرار وفقا لتكاليف الإصلاح التي تتم من قبل الجهة المسؤولة عن الملعب المعني أو من الاتحاد والتي تخضع لتقدير اللجنة عملا بإحكام المادة (90) من اللائحة التأديبية، وتغريم نادي الوحدات مبلغ (1000) دينار، بالإضافة الى قيمة الاضرار المادية المترتبة على ذلك عملا بإحكام المادة (45) من اللائحة التأديبية.