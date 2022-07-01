الأردن يتوج بلقب بطولة غرب آسيا للناشئين

الأردن يتوج بلقب بطولة غرب آسيا للناشئينتوج منتخب الأردن بلقب بطولة غرب آسيا التاسعة للناشئين لكرة القدم، بعد تغلبه على نظيره اللبناني بهدف دون رد في المباراة النهائية على استاد مدينة العقبة الأردنية جنوب الأردن مساء الخميس.

أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب صالح فريج بالدقيقة 53 من زمن اللقاء.

ويعد هذا هو اللقب الأول لمنتخب الأردن للناشئين في بطولات غرب آسيا لكرة القدم.

شارك في البطولة ثمانية منتخبات عربية قسمت إلى مجموعتين وتأهل عن كل مجموعة للدور نصف النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني.