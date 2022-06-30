نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن (1-0) نتيجة مباراة الأردن ولبنان اليوم 30-6-2022 في نهائي بطولة غرب آسيا.. منتخب الأردن يحصد اللقب في المقال التالي

عمر شويل - جدة استضاف ملعب مدينة العقبة في جنوب المملكة الأردنية الهاشمية. مباراة الأردن ولبنان للناشئين اليوم. والتي أقيمت في إطار منافسات الدور النهائي من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين تحت 17 عام. وفي غضون ذلك انتظرت جماهير المنتخبين هذا اللقاء في نهائي البطولة بحماس وترقب شديد. وذلك رغبة في معرفة حامل لقب بطل النسخة التاسعة من البطولة التي تجمع بين المنتخبات الآسيوية. وفي غضون ذلك نستعرض معكم من خلال هذا المقال ملخص نتيجة مباراة الأردن ولبنان اليوم.

ملخص نتيجة مباراة الأردن ولبنان اليوم

نستعرض معكم ملخص نتيجة مباراة الأردن ولبنان اليوم في نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2022 تحت 17 عام. والتي انتهت بتتويج منتخب الأردن صاحب الأرض بلقب البطولة عقب تغلبه على منتخب لبنان بنتيجة هدف نظيف. وبناءً على ذلك فإن منتخب الأردن للناشئين يحصد لقب البطولة لأول مرة على مدار تاريخه.

مباراة الأردن ولبنان للناشئين اليوم

نتابع معكم تفاصيل مباراة لبنان والأردن للناشئين. حيث يواجه المنتخب اللبناني للناشئين شقيقه منتخب الأردن مساء اليوم الخميس والذي يوافق يوم الثلاثون من شهر يوليو 2022. وذلك مع حلول الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت لبنان والأردن.

مباراة لبنان ضد الأردن اليوم للناشئين في بطولة غرب آسيا 2022

تأتي مباراة الأردن ولبنان اليوم للناشئين في بطولة غرب آسيا 2022. ضمن المواجهات الهامة والتي تعد مباراة من العيار الثقيل بين المنتخبين العربيين. إذ تجدر الإشارة إلى أن منتخب الأردن نجح في الوصول إلى نهائي البطولة عقب فوزه على منتخب سوريا بنتيجة هدفين مقابل هدف. في حين وصل منتخب لبنان للدور النهائي بعد فوزه أمام منتخب العراق بـ نتيجة 1 – 0.

موعد مباراة الأردن ولبنان اليوم في نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأردن ولبنان في نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين مساء اليوم الخميس الموافق 30-6-2022 . وذلك بحلول الساعة السابعة والنصف 7:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. وبتوقيت مصر يكون الموعد في تمام الساعة السادسة والنصف 6:30 مساءً. فيما يأتي موعد مباراة لبنان والأردن اليوم بتوقيت الإمارات في تمام الساعة الثامنة والنصف 8:30 مساءً.

وفي هذا اليوم سنكون على موعد مع صراع قوي في مباراة الأردن ولبنان غير صراع بين المنتخبين اللذان يسعيان لتحقيق اللقب. حيث أن بطولة غرب آسيا للناشئين 2022. تمثل صراع في خطف لقب هداف بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين. والذي جمع بين ثلاثة لاعبين من منتخب الأردن ولبنان واليمن. حيث يأتي في المركز الأول اللاعب اليمني عبدالرحمن الخضر في صدارة ترتيب الهدافين للناشئين برصيد 4 أهداف. وفي المزكز الثاني اللاعب عز الدين أبو عاقولة لاعب منتخب الأردن. فيما يأتي في المركز الثالث محمد ياسين لاعب المنتخب اللبناني برصيد 3 أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن ولبنان اليوم للناشئين

يتطلع الكثير من عشاق الكرة في الوطن العربي لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة منتخب الأردن ضد لبنان للناشئين اليوم في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا 2022. والتي سيتم بثها على قناة الاتحاد الآسيوي عبر موقع يويتوب. كما سيتم بث المباراة أيضًا على قناة العراقية الرياضية Al Iraqiya Sports HD. حيث يمكنكم متابعتها من خلال التردد التالي:

تردد قناة العراقية الرياضية الناقلة لمباراة لبنان والأردن اليوم

القمر الصناعي نايل سات التردد 12562 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة Hd معامل تصحيح الخطأ 5/6

بطولة غرب آسيا للناشئين 2022

تحل بطولة غرب آسيا للناشئين 2022 هذا العام في نسختها التاسعة. والتي تعد من البطولة التي يشرف عليها رسميًا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. إضافة إلى ذلك تجمع بطولة غرب آسيا للناشئين جميع المنتخبات المتواجدة في منطقة غرب قارة آسيا. وفي السياق ذاته يشارك في البطولة هذا العام ثمانية منتخبات عربية. وهم مقسمين إلى مجموعتين. ويأتي في المجموعة الأولى دولة الأردن التي تستضيف فعاليات البطولة حاليًا. ومنتخب اليمن وعمان والعراق. فيما تتكون المجموعة الثانية من منتخب الكويت ومنتخب سوريا وفلسطين ولبنان.

بطاقة مباراة الاردن ولبنان للناشئين اليوم