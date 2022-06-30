نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب الأردن يتوج بالبطولة.. ملخص نتيجة مباراة لبنان والأردن للناشئين اليوم 30-6-2022 في بطولة غرب آسيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة مباراة لبنان والأردن للناشئين اليوم نتابعها معكم في هذا التقرير الرياضي من خلال موقعنا “ثقفني”. والتي يواجه فيها منتخب لبنان نظيره منتخب الأردن في نهائي بطولة كأس غرب آسيا للناشئين 2022 تحت 17 عام. وفي السياق ذاته تقام مباراة لبنان ضد الأردن اليوم على ملعب مدينة العقبة جنوب الأردن. إذ تعتبر دولة الأرض هي المستضيفة لمنافسات البطولة في موسمها التاسع. مما يعني ذلك أن منتخب الأردن سيعمل على استغلال عامل الأرض أمام منتخب لبنان من أجل حصد لقب البطولة هذا العام. وفيما يلي نتابع معكم ملخص نتيجة مباراة الأردن ولبنان اليوم للناشئين و القنوات الناقلة.

نتيجة مباراة لبنان والأردن للناشئين اليوم

نتابع مع حضراتكم نتيجة مباراة الأردن ولبنان للناشئين اليوم في نهائي بطولة غرب آسيا تحت سن سبعة عشر عامًا. وذلك بالتزامن مع انطلاق صافرة المباراة. والتي من المقرر أن تبدأ في غضون الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

منتخب الأردن 0:1 منتخب لبنان

توج منتخب الأردن للناشئين لأول مرة في تاريخه بلقب بطل كأس بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين 2022 تحت سن 17 عامًا. وذلك بعدما نجح في تحقيق علامة الفوز أمام نظيره منتخب لبنان. حيث انتهت نتيجة مباراة الاردن ولبنان اليوم “1-0”. في المباراة التي جمعت بين المنتخبين مساء اليوم على ملعب مدينة العقبة. إضافة إلى ذلك فقد انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين. ومع بداية أحداث الشوط الثاني تمكن المنتخب الأردني من تسديد هدف التقدم عن طريق اللاعب “صالح فريج”.

مباراة الأردن ولبنان للناشئين في بطولة غرب آسيا

تعد مباراة الأردن ولبنان للناشئين في بطولة غرب آسيا 2022 هي المباراة النهائية في البطولة التي تستضيفها دولة الأردن واستمرت على مدار الشهر الحالي. حيث نجح المنتخب الأردني في الوصول إلى نهائي البطولة بعدما تغلب على نظيره منتخب سوريا بنتيجة 2 – 1. وعلى الجانب الآخر تمكن المنتخب اللبناني من الوصول لنهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2022. بعدما تمكن من إقصاء منافسه منتخب العراق بهدف نظيف.

ملخص نتيجة مباراة لبنان والاردن اليوم في بطولة غرب آسيا للناشئين 2022

من خلال هذا المقال سنتابع معكم ملخص ملخص نتيجة مباراة لبنان والاردن اليوم في بطولة غرب آسيا للناشئين 2022. والتي تنطلق مساء الخميس الموافق 30-6-2022. وذلك في التوقيتات التالية:

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة لبنان والاردن للناشئين اليوم السعودية في تمام الساعة 7:30 مساءً مصر في تمام الساعة 6:30 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 8:30 مساءً الكويت في تمام الساعة 7:30 مساءً العراق في تمام الساعة 7:30 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة الاردن ولبنان للناشئين اليوم

سيتم إذاعة مباراة لبنان والاردن في بطولة غرب آسيا للناشئين مساء اليوم. على قناة الأردن الرياضية و على قناة العراقية الرياضية. كما أن من المقرر أن تنقل المباراة أيضًا قناة الإتحاد الآسيوي على موقع يوتيوب.