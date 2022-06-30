انت الان تتابع خبر محمد صلاح والنني ورباعي الأهلي ينافسون على لقب أفضل لاعب أفريقي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ” كاف “، عن قائمة اللاعبين الأولية المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا، وجاء في مقدمة القائمة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطنى والسنغالى ساديو مانى لاعب بايرن ميونيخ الألماني.

القائمة شهدت تواجد 4 لاعبين مصريين يتقدمهم محمد صلاح، وسيتم الكشف عن أفضلهم خلال الاحتفالية التي ستقام في الرباط بالمغرب يوم 21 من الشهر القادم.

الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقى على موقع تويتر ، نشرت قائمة اللاعبين مع تعليق: ” ثلاثون لاعبًا من 13 دولة يتنافسون من أجل لقب الأفضل .. القائمة الأولية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا “.

القائمة شهدت تواجد رباعى الأهلى المالى أليو ديانج لاعب خط الوسط ومحمد الشناوى حارس الأهلى وعلى معلول محمد عبد المنعم لاعبا الأهلى بخلاف المصرى محمد الننى لاعب أرسنال ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي ونابى كيتا لاعب ليفربول الإنجليزي واشرف حكيمى لاعب باريس سان جيرمان والكاميرونى فينست أبو بكر لاعب النصر السعودى والسنغالى إدوارد ماندى لاعب تشيلسى الإنجليزي.