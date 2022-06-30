انت الان تتابع خبر فضيحة بجلاجل.. راموس طلب واسطة لحسم جائزة كروية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس الموافق 30 يونيو عن أن مدافع منتخب أسبانيا ونادي ريال مدريد السابق ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي سيرجيو راموس قد طلب واسطة من جل حسم جائزة كروية.

وأكدت صحيفة “الكونفيدينسيال” الإسبانية على أن هناك تسجيل صوتي لمدافع منتخب إسبانيا السابق مع رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، بشأن جائزة الكرة الذهبية عام 2020.

وفي التسجيل المسرب الذي نشرته المواقع طلب مدافع ريال مدريد السباق راموس من روبياليس، دعمه للفوز بجائزة الكرة الذهبية في عام 2020.

وقال “راموس” في التسجيل لروبياليس أنه لم يطلب من شيء من قبل ويريد أن يفعل ذلك اليوم لأنه يعتقد أن هذا العام هو مميز بالنسبة له وحققق فيه الكثير.

وأضاف مدافع ريال مدريد السابق في التسجيل أن طلب من روبياليس دعمه من خلال أي طريقة ممكنة، واستخدام اتصالاته في (اليويفا) لدعمه ترشيحه وفوزه بالجائزة.