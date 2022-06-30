انت الان تتابع خبر عاجل.. أول لحظات ريكاردو سواريش داخل الأهلي.. التاريخ مستنيك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع “فيس بوك” مقطع فيديو للحظات الأولى للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريش داخل النادي بعد إعلانه بشكل رسمي مدير فني للفريق وخلافة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

الأهلي أعلن التعاقد مع سواريش لموسمين وقيادة الفريق فيما تبقى من مباريات الموسم الحالي ومعه خمس معاونين برتغاليين.

وكان ريكاردو سواريش قد عقد جلسة مطولة مع كل من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، والسيد ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم حيث تم الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالمرحلة المقبلة، والتأكيد على الدعم والمساندة للمدير الفني وجهازه المعاون لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره على كافة المستويات.