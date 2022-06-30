3500 تذكرة لمباراة شباب العقبة والفيصلي

انت الان تتابع خبر3500 تذكرة لمباراة شباب العقبة والفيصلي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طرح اتحاد كرة القدم 3500 تذكرة، لمباراة فريقي شباب العقبة والفيصلي التي تجري يوم السبت المقبل، على ملعب تطوير العقبة، في الجولة التاسعة لمنافسات دوري المحترفين لكرة القدم.

واصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم الخميس، التعليمات الإدارية والتنظيمية للمباراة، حيث جاء توزيع التذاكر على النحو التالي: 750 درجة أولى يمين المنصة لجمهور نادي شباب العقبة، و750 درجة أولى يسار المنصة لجمهور نادي الفيصلي، و2000 درجة أولى يمين المنصة لجمهور نادي شباب العقبة.