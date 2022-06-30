انت الان تتابع خبر فرحة الوداد المغربي كادت تتحول إلى مأساة بعد تعرضهم لهجوم مؤسف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عقب تتويجه بلقب الدوري للمرة الـ22 في تاريخه، تعرضت حافلة نادي الوداد الرياضي المغربي لكرة القدم، للتخريب مساء الأربعاء، وذلك أثناء أثناء مغادرتها مدينة وجدة، بعد المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، مع نادي مولودية وجدة، في إطار الجولة 29 من منافسات الدوري المحلي.

وتم تهشيم الواجهة الأمامية لحافلة النادي، واضطر لاعبو الوداد الرياضي إلى النزول من الحافلة قبل حضور رجال الأمن، الذين تعقّبوا الجناة، وألقوا القبض على بعضهم، في انتظار فتح تحقيق، وكشف الملابسات التي أدت إلى هلع كتيبة المدير الفني وليد الركراكي ، بحسب ما أكده الصحافي أمين مرجون، لـ"العربي الجديد"، والذي رافق بعثة الوداد في رحلتها للتتويج بلقب الدوري.

واضطر سائق الحافلة إلى التوقف، لغاية وصول حافلة أخرى أقلّت وفد الوداد الرياضي، حيث كادت فرحة لاعبي الوداد الرياضي بالتتويج بلقب الدوري المحلي أن تتحول إلى أحزان بعد هذا الهجوم الذي تعرضت له حافلة فريقهم.

ومن المنتظر أن يقرر الاتحاد المغربي لكرة القدم، ابتداء من الموسم المقبل، منع تنقّل الجماهير مع أنديتها، للحد من أحداث الشغب التي تندلع بين صفوفهم، وذلك بسبب تكرار هذا السيناريو، في بعض رحلات الأندية المغربية خارج مدنها.

هذا وتمكن الوداد المغربي من الفوز بلقب الدوري المغربي للموسم الثاني تواليًا وللمرة الثانية والعشرين في تاريخه، بعد تعادله أمام مستضيفه مولودية وجدة 2-2 ليرفع رصيده إلى 63 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن الرجاء الرياضي الثاني قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة المحلية.