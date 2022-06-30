انت الان تتابع خبر البكار مدربا لحراس مرمى فريق معان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - باشر المدرب خلدون البكار، عمله مدربا لحراس مرمى فريق معان لكرة القدم، الذي يخوض حاليا منافسات دوري المحترفين.

والتحق البكار بتدريبات فريقه الجديد، بعد الاتفاق مع الإدارة على تفاصيل العقد، حيث انضم مدرب حراس المرمى الجديد للجهاز الفني الذي يقوده اسلام جلال.

وقال البكار الخميس، أنه باشر عمله يوم أمس، مؤكدا أن انضمامه لفريق معان، جاء بعد استقالة الجهاز الفني السابق الذي كان يقوده ديان صالح.

وتمنى البكار أن ينجح في مساعدة معان، على تحقيق نتائج لافتة في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الإدارة أبدت استعدادها لتوفير متطلبات الفريق ضمن الإمكانات المتاحة.