انت الان تتابع خبر الفيصلي يصرف للاعبين مكافأة الفوز الأخير على الوحدات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد رئيس اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي جهاد قطيشات، صرف مكافأة مالية للاعبي فريق كرة القدم، بعد الانتصارات التي تحققت في المباريات الأخيرة بدوري المحترفين، خاصة المباراة الأخيرة أمام فريق الوحدات.

وكشف قطيشات عن صرف حوالي 10 آلاف دينار للفريق، مكافأة الفوز الأخير على الوحدات، إلى جانب صرف مكافآت مالية عن مباراتي السلط والجزيرة وصلت تقريبا إلى 8 آلاف دينار.

واضاف ان الأمور المالية في تحسن، ما دفعنا ايضا لصرف راتب شهر للاعبين، وهو أمر مهم لرفع الحالة المعنوية للاعبين الذين أثبتوا حضورا لافتا، وأكدوا على تحملهم لمسؤولية اللعب لفريق عريق وكبير مثل الفيصلي.

وبين قطيشات أن الأوضاع المالية في تحسن، الأمر الذي ساعد اللجنة المؤقتة على تسديد مستحقات عدد من المدربين واللاعبين المحليين والأجانب، ورفع عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد تسديد مستحقات المشتكين.

وفيما يتعلق بالمباراة أمام شباب العقبة يوم السبت المقبل بدوري المحترفين قال قطيشات، ان هذه المباراة مهمة، ونحن ننظر إلى جميع المباريات باهمية كبيرة، في طريق البحث عن لقب الدوري، موجها شكره إلى اللاعبين الذين كانوا على قدر المسؤولية في المباريات الماضية، ما ساهم في تصدر الفريق للدوري.

ووجه قطيشات الشكر والتقدير إلى جماهير النادي الكبيرة، التي آزرت الفريق في المدرجات وخارجها، ما رفع من معنويات اللاعبين الذين حققوا انتصارات متتالية، معتبرا أن الجمهور الفيصلاوي دائما ما يلعب دورا كبيرا في تحفيز اللاعبين على حصد البطولات.