انت الان تتابع خبر عاجل.. رسمياً ريكاردو سواريش مدرب الأهلي لموسمين.. تعرف على الجهاز الفني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بشكل رسمي، أعلن الأهلي عن تعيين البرتغالي ريكاردو سواريش، مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.

وكان المدرب البرتغالي قد صول أمس القاهرة أمس المدير، وقام بإتمام كافة إجراءات التعاقد، ثم عقد جلسة مطولة مع كل من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، والسيد ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم.

ريكاردو سواريش اتم اتفاقه مع الخطيب وياسين منصور على كافة الأمور الخاصة بالمرحلة المقبلة، وتم التأكيد على الدعم والمساندة للمدير الفني وجهازه المعاون لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره على كافة المستويات.

الجهاز الفني للأهلي

ريكاردو سواريش : مدير فني

ماوريسيو فاش : مدربًا

سامي قمصان : مدربًا

راؤول فاريا : مطور أداء

بيدرو جيميرايش : مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجي

إدواردو لوبو : مدرب حراس المرمى

لويس بيريرا : محلل أداء الفرق المنافسة