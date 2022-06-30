انت الان تتابع خبر الأهلي يضع شروطه على ريكاردو سواريز.. مش هنكرر غلطة موسيماني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شروط صارمة وضعها الأهلي على مدربه الجديد، البرتغالي ريكاردو سواريز لمنع تكرار ما حدث مع المدرب السابق، بيتسو موسيماني.

موسيماني خلال فترته الاخيرة دخل في مشاكل مع الجماهير الحمراء بسبب كثرة الأجازات الممنوحة للاعبي الفريق وانخفاض المستوى البدني.

كذلك كثرة التصريحات الإعلامية لموسيماني كانت تسبب إزعاج لمجلس الإدارة الأحمر.

واشترط الأهلي على ريكاردو سواريز تحديد مدة إجازات الفريق ، حتى لا يتأثر الفريق من الجانب البدني والفني، وسيتم توقيع عقوبات حال المخالفة.

كما سيتم فرض عقوبات على المدير الفني حال الحديث مع الإعلام المصري أو البرتغالي، دون الحصول على إذن مسبق.

الأهلي اشترط أيضاً تحديد مدة لإجازة المدير الفني وعدم استمرار الغياب عن الفريق لمدة طويلة، لتفادي ما كان يفعله موسيماني من قبل في مناسبتين، خلال يناير الماضي وقبل رحيله.