جدول مباريات الأهلي في شهر يوليو.. 8 مباريات نار

رياض - احمد صلاح - يستعد الأهلي لخوض مباريات شهر يوليو، حيث سيخوض المارد الأحمر 8 مباريات في هذا الشهر، في ظل ضغط كبير للمباريات على الفريق.
الأهلي خسر أمس الأربعاء بنتيجة 3-2، أمام سموحة في ختام مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2021/2022.
مباريات الأهلي في شهر يوليو.
السبت 2 يوليو – الأهلي : بتورجيت – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة – نصف نهائي كأس مصر 2021.
الثلاثاء 5 يوليو – الجونة : الأهلي – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة – مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة للدوري الممتاز.
الثلاثاء 12 يوليو – الأهلي : فيوتشر – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة – الجولة 24 من الدوري الممتاز.
السبت 16 يوليو – بيراميدز: الأهلي – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة – الجولة 25 من مسابقة الدوري.
الأربعاء 20 يوليو – الأهلي : الإسماعيلي – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة – مؤجلة من الجولة 18 للدوري.
الأحد 24 يوليو – الأهلي : الجونة – الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة – الجولة 26 للدوري.
الأربعاء 27 يوليو – مصر المقاصة : الأهلي – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة – الجولة 27 للدوري.
السبت 30 يوليو – المقاولون العرب : الأهلي – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة – مؤجلة من الجولة 21 للدوري.