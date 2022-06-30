انت الان تتابع خبر جدول مباريات الأهلي في شهر يوليو.. 8 مباريات نار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد الأهلي لخوض مباريات شهر يوليو، حيث سيخوض المارد الأحمر 8 مباريات في هذا الشهر، في ظل ضغط كبير للمباريات على الفريق.

الأهلي خسر أمس الأربعاء بنتيجة 3-2، أمام سموحة في ختام مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2021/2022.

مباريات الأهلي في شهر يوليو.

السبت 2 يوليو – الأهلي : بتورجيت – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة – نصف نهائي كأس مصر 2021.

الثلاثاء 5 يوليو – الجونة : الأهلي – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة – مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

الثلاثاء 12 يوليو – الأهلي : فيوتشر – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة – الجولة 24 من الدوري الممتاز.

السبت 16 يوليو – بيراميدز: الأهلي – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة – الجولة 25 من مسابقة الدوري.

الأربعاء 20 يوليو – الأهلي : الإسماعيلي – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة – مؤجلة من الجولة 18 للدوري.

الأحد 24 يوليو – الأهلي : الجونة – الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة – الجولة 26 للدوري.

الأربعاء 27 يوليو – مصر المقاصة : الأهلي – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة – الجولة 27 للدوري.

السبت 30 يوليو – المقاولون العرب : الأهلي – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة – مؤجلة من الجولة 21 للدوري.