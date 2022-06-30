انت الان تتابع خبر عاجل.. اقتحام إسرائيلي لمقام يوسف وإصابة عشرات الفلسطنيين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر الهلال الأحمر الفلسطيني بيان أكد فيه إصابة 17 مواطن فلسطيني بالرصاص الحي والمطاطي بعد مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي ، بعد اقتحام مقام يوسف.

قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باقتحام مقام يوسف شرق محافظة نابلس الواقعة بشمال الضفة الغربية اليوم الخميس.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانه ان شاب تعرض للإصابة برصاصة في فخذه وتم نقله للمستشفى بينما أصيب 16 شاب أخريين بالرصصا المطاطي منهم 4 حالات استدعت نقالها للمستشفيات وذلك في الاشتباكات الدائرة عند مقام يوسف.

كما تعرض 40 مواطن فلسطيني للاختناق نتيجة إلقاء القوات الإسرائيلية للقنابل الغاز في محيط مقام يوسف منهم 4 أطفال تم نقلهم للمستشفى.

وبدأت الاشتباكات بعد قيام عدد من المستوطنين الإسرائيلين مدعومين بقوات أمن باقتحام مقام يوسف مما دفع المواطنيين الفلسطنيين للاشتباك معهم.